Auf der Homepage des Berliner Fußballklubs Berlin United grinst einen immer noch Thomas Häßler an. Der Weltmeister von 1990 hatte in der vergangenen Saison als Trainer noch den Aufstieg mit dem Klub in die Berlin-Liga geschafft. Nun aber gab Berlin United überraschend bekannt, dass Häßler in der kommenden Spielzeit nicht mehr Trainer des Vereins sein wird.

"Das Erbe von Thomas Häßler auf der United-Trainerbank tritt Fabian Gerdts an", gab Berlin United via Facebook am Montag bekannt. Und weiter: "Er führte in der abgelaufenen Saison den Berliner SC Fußballabteilung als Chefcoach auf einen sehr guten vierten Platz in der Berlin-Liga. Obwohl Gerdts mit 29 Jahren noch relativ jung ist, verfügt er bereits über eine 14-jährige Erfahrung als Trainer und ist im Besitz der A-Lizenz." Häßler soll, so schreibt es der Verein auf seiner Webseite, ab der kommenden Saison aller Voraussicht nach in anderer Funktion erhalten bleiben. (Tsp)