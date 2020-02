Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat sich vorzeitig von Trainer Velimir Petkovic getrennt und setzt vorerst auf Michael Roth. Das bestätigten die Füchse am Freitagnachmittag. „Das ist sicherlich einer der schwierigsten Tage seit meinem Amtsantritt“, wird Stefan Kretzschmar, Vorstand Sport bei den Füchsen, in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Dennoch sehen wir uns gezwungen, nach den zuletzt gezeigten Leistungen und Ergebnissen, diesen Impuls zu setzen, um unsere ambitionierten Ziele noch erreichen zu können.“

Die Füchse hatten zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie kassiert und droht seine Saisonziele zu verpassen. Bereits zuvor war geplant gewesen, dass der 26 Jahre alte Jaron Siewert zur kommenden Spielzeit von Zweitligist Tusem Essen als Chefcoach zu seinem Heimatverein zurückkehrt und Petkovic ablöst. Nun löst Michael Roth ihn kurzfristig bis zum Sommer ab.

Blamage gegen Nordhorn war zu viel für Petkovic

„Ich bin froh, dass wir einen erfahrenen Bundesligatrainer wie Michael Roth in der Kürze der Zeit für uns gewinnen konnten. Er wird alles reinwerfen, um das Team zu unterstützen. Trotz des Trainertauschs sehe ich die Mannschaft nun in der Hauptverantwortung und in der Pflicht“, sagt Kretzschmar.

Die Berliner hatten sich am Donnerstagabend mit 30:32 gegen Schlusslicht und Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen kräftig blamiert. Durch die achte Liga-Niederlage ist der zweite Platz, der für die Teilnahme an der Champions League berechtigt, für den Tabellenfünften in weite Ferne gerückt. Im EHF-Pokal müssen die Füchse nach nur einem Sieg aus drei Partien in der Gruppenphase ums Weiterkommen bangen, das Final Four findet in Berlin statt.

Bereits am Sonntag wartet das nächste wichtige Spiel gegen den spanischen Vertreter BM Logroño La Rioja (16.00 Uhr/Dazn). „Sie sind eine unbequeme Mannschaft, die den sicheren und schnellen Ball spielt, was uns Probleme gemacht hat“, warnt Kretzschmar. Das Hinspiel hatten die Füchse mit 25:26 verloren. (Tsp/dpa)