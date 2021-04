Das Final Four um den deutschen Basketball-Pokal in München ist kurzfristig abgesagt worden. Nachdem am Freitag ein Spieler der BG Göttingen positiv auf das Coronavirus getestet wurde, entschied das Gesundheitsamt München, dass die Mannschaft am Samstagabend nicht zu ihrem Halbfinale gegen Alba Berlin antreten darf. Göttingen stellte daraufhin einen Antrag auf Spielverlegung, dem die BBL stattgab. Da an diesem Wochenende sowohl die zwei Halbfinals als auch das Endspiel stattfinden sollte, entschied die Liga, das gesamte Finalturnier abzusagen und an einem noch nicht bekannten Zeitpunkt nachzuholen.

Im ersten Halbfinale hätte Gastgeber Bayern München am Samstag um 16 Uhr gegen Ulm antreten sollen. Die Münchner waren bereits in der Halle, als ihr Spiel etwa eine Stunde vor dem geplanten Beginn abgesagt wurde. Über das unerwartet freie Wochenende werden die Bayern allerdings nicht allzu traurig sein, da sie am Dienstag und Donnerstag die ersten zwei Spiele in den Play-offs der Euroleague gegen Mailand antreten müssen. Die Terminierung des Pokals kurz vor diesen wichtigen Spielen hatten sie im Vorfeld als "Schande" bezeichnet.

Die Suche nach einem neuen Termin für das Final Four gestaltet sich schwierig, da der Spielplan durch zahlreiche Nachholspiele sowie die Euroleague-Partien der Münchner ohnehin sehr eng ist. In der Liga sollen die Play-offs am 11. Mai beginnen und bis dahin sind es nur noch drei Wochenenden.