Es soll ja Leute geben, die eine U-21-Europameisterschaft als bloßes Schaufenster für Nachwuchstalente begreifen. Wer das gedacht hatte, musste jedoch spätestens nach dem Finale des Turniers am Sonntagabend erkennen, dass zumindest die Motivation des DFB-Nachwuchses dann doch eine etwas größere war: Nach der 1:2-Niederlage gegen Spanien war die Enttäuschung groß beim deutschen Team. Torwart Alexander Nübel oder Verteidiger Benjamin Henrichs etwa konnten ihre Tränen kaum mehr einfangen - der Titel hätte den Spielern offensichtlich einiges bedeutet.

Letztendlich zählt in der Nachbetrachtung eines solchen Turniers ja aber immer viel mehr der Gesamtauftritt einer Mannschaft, anhand dessen der Entwicklungsstand des fußballerischen Nachwuchses nicht nur greifbar, sondern durch eine konkrete Platzierung auch messbar wird. Die U 21 steht dabei natürlich besonders im Fokus, als ältester Jahrgang ist sie der A-Nationalmannschaft am nächsten. Das zeigt bereits ein Blick auf den EM-Kader, in dem Spieler wie Leroy Sané, Timo Werner, Julian Brandt oder Thilo Kehrer fehlten, weil sie längst fest bei Bundestrainer Joachim Löw eingeplant sind.

Vor dem Turnier gab es Zweifel, ob denn nicht andere Nationen den Deutschen inzwischen enteilt seien. Vor allem in den Jahrgängen darunter waren die Erfolge zuletzt überschaubar, in den letzten beiden Jahren setzte es dort jeweils das Aus in der EM-Vorrunde (U 17) oder es gelang nicht einmal mehr die Qualifikation für das Turnier (U 19). Beim DFB wird deshalb inzwischen sogar das gesamte Ausbildungssystem in Frage gestellt, auch Löw äußerte sich vor dem Endspiel eher verhalten über den kommenden Nachwuchs.

Trübe Aussichten hin oder her: Die aktuelle U 21 legte bei der EM in Italien und San Marino einen guten Auftritt hin. Das Team von Trainer Stefan Kuntz gefiel vor allem in der Offensive, spielte dort variabel, erzielte die meisten Tore des Turniers und ging ziemlich souverän bis ins Finale. Mit der Qualifikation für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr erreichte der DFB-Nachwuchs auch sein Hauptziel.

Dass der deutschen Mannschaft dabei auch ein bisschen Losglück mit einer etwas leichteren Vorrundengruppe ohne Schwergewichte wie England, Frankreich oder Italien sowie mit Rumänien als Halbfinalgegner zugutekam, wurde dann jedoch bei der Finalniederlage am Sonntagabend deutlich. Spanien dosierte das Tempo klug, war offensiv deutlich ballsicherer und verteidigte in den Phasen, als das deutsche Team noch einmal drückte, wesentlich kompakter. Ein verdienter Titelgewinn, da waren sich am Ende eigentlich alle einig.

Die Europameisterschaft hat letztendlich gezeigt: Der deutsche Nachwuchs ist nicht so schlecht, wie viele vor dem Turnier dachten. Das Endspiel hat aber auch gezeigt: Der deutsche Nachwuchs ist nicht so gut, wie viele während des Turniers dachten.