Es lief die letzte Minute, als Dodi Lukebakio der Ball auf den Kopf fiel und dieser in einem Bogen über dem Wolfsburger Torhüter Koen Casteels hinweg im Tor landete. Es war der zweite Treffer der Berliner an diesem Nachmittag. Hertha BSC gewann ein umkämpftes Spiel beim VfL Wolfsburg mit 2:1 (0:0).

Jürgen Klinsmann war in diesem Augenblick wie wild geworden an der Seitenlinie. Er jubelte und boxte in die Luft. Zuvor hatte Herthas Trainer sich so gut wie gar nicht blicken lassen in der Wolfsburger Arena. Zusammen mit seinem gewaltigen Stab saß er verdeckt für die meisten Zuschauer auf seiner überdachten Trainerbank. Mancher fragte schon, ob Herthas weltberühmter Trainer überhaupt die Reise nach Wolfsburg angetreten habe. Doch das Fernsehen fing den 55-Jährigen immer mal wieder ein.

Vier Wechsel in der Startelf

Klinsmann nahm überraschend viele, nämlich gleich vier, Wechsel in seiner Startelf von vor einer Woche vor. Klar war, dass der gesperrte Dedryck Boyata und der erkältete Vladimir Darida ersetzt werden mussten. Für sie liefen Niklas Stark und Per Skjelbred auf. Zudem ersetzten Marius Wolf und Maximilian Mittelstädt die sonstigen Starter Davie Selke und Marvin Plattenhardt.

Die Wechsel zogen auf dem Feld einige Verschiebungen nach sich. Dodi Lukebakio spielte meist in der Spitze, Wolf übernahm dessen sonstige Außenposition, wobei er zwischen links und rechte pendelte. Und Marko Grujic spielte weiter vorgezogen, mal Achter, mal Zehner.

Aber das musste sich erst finden. Die Wolfsburger, zuletzt dreimal in Folge sieglos, starteten forsch, ohne wirklich Druck in ihre Aktionen zu bekommen. Und so hatte Hertha plötzlich die erste Chance, in Führung zu gehen. Lukebakio bediente von links Wolf, der frei vor dem Tor den Ball nicht voll traf.

Wolfsburg aktiver, Hertha effizient

Die Wolfsburger, auch wenn nicht wirklich gut im Spiel, hatten mehr Aktionen, doch erneut waren es die Berliner, die die nächste gute Chance hatten. Gegen Mitte der ersten Hälfte befand sich Javairo Dilrosun in bester Schussposition, doch er verzog kläglich.

Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff kam dann der Gastgeber zu zwei wirklich guten Chancen. Erst verzog Robin Knoche nach einer Ecke einen Kopfball, wenig später scheiterte der Wolfsburger Kapitän Josuha Guilavogui mit einem Distanzschuss an Herthas Torwart Rune Jarstein. Hier hatten die Berliner Glück, dass sie nicht in Rückstand gerieten.

Es war kein besonders anregendes Spiel vor 24 894 Zuschauern in der nicht ausverkauften Wolfsburger Arena. Kampf bestimmte das Spiel über weite Strecken. Kurz nach Wiederbeginn lagen vier Spieler auf dem Rasen, zwei von jeder Mannschaft. Sie hatten sich mehr oder minder über den Haufen gelaufen.

Viel Gestocher. Kevin Mbabu (2.v.l) und Renato Steffen (unten, l) und Herthas Maximilian Mittelstädt (l) und Jordan Torunarigha... Foto: Peter Steffen/dpa

Spielerisch boten beide Mannschaften nicht viel. Gefahr entstand nur nach Kontern oder nach Standards wie Ecken oder Freistöße. Mit zunehmender Spielzeit wurde das Spiel hektischer und zerfahrener. Es gab viele Rangeleien und Rempeleien, aber nichts Ernstes. Wolfsburg probierte es zwischenzeitlich mit Wucht. Hertha überstand diese Phase. Die Berliner ihrerseits lauerten auf Kontermöglichkeiten.

Bezeichnendes Tor

Es war bezeichnend, durch welche Aktion der VfL nach gut einer Stunde in Führung gehen sollte. Der eingewechselte Admir Mehmedi schlug eine harmlose Flanke aus dem Halbfeld. Kein Herthaner griff ein und auch Wolfsburgs Stürmer Wout Weghorst tauchte kunstvoll unter dem Ball hinweg, weshalb er ungehindert ins Tor der Berliner trudeln konnte.

Doch nur fünf Minuten dauerte es, bis die Berliner an diesem nasskalten Nachmittag eine Antwort gaben. Nach einer Ecke erzielte Innenverteidiger Jordan Torunarigha per Kopf das 1:1.

Anschließend wippte das Geschehen hin und her. Wolfsburg drückte, aber Hertha hatte durch Lukebakio die beste Chance zum möglichen Siegtreffer. Doch Wolfsburgs Torwart Koen Casteels parierte erstklassig. Kurz darauf war er aber machtlos.