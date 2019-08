Ondrej Duda legte großen Wert auf Präzision. Der Mittelfeldspieler von Hertha BSC bat den Schiedsrichter, den Ort des Freistoßes mit seinem Sprühschaum genau zu markieren. Gut 30 Meter waren es bis zum Tor des FC Schalke 04. Duda lief an – und schlug den Ball ohne Gefühl für Raum und Zeit ungebremst ins Toraus. Der missglückte Freistoß war passender Ausdruck für die Darbietung des Berliner Fußball-Bundesligisten in der Arena in Gelsenkirchen. Sie betrieben viel Aufwand für wenig. 0:3 (0:1) hieß es am Ende aus Sicht der Gäste. Hertha, mit dem Unentschieden bei den Bayern so verheißungsvoll in die Saison gestartet, wartet damit auch nach dem dritten Spieltag auf den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Ante Covic. „Es ist ein extrem bitteres Ergebnis für uns“, sagte Covic kurz nach Schlusspfiff bei „Sky“ und ergänzte: „Wenn man acht Gegentore in drei Spielen kassiert, weiß man, wo der Hebel noch einmal angesetzt werden muss.“

Im Vergleich zur Niederlage vor einer Woche hatte Covic seine Startelf auf einer Position verändert. Marvin Plattenhardt kehrte nach seiner Oberschenkelverletzung ins Team zurück, übernahm die Position hinten links in der Viererkette. Maximilian Mittelstädt rückte dafür eine Reihe vor ins offensive Mittelfeld, Salomon Kalou nahm auf der Bank Platz.

Bei tropischen Temperaturen nahm die Begegnung vor 58.875 Zuschauern nur langsam Fahrt auf. Die Schalker erwiesen sich bei Herthas etwas spärlicher als zuletzt eingesetzten Versuchen, früh zu pressen, als relativ stressresistent. Nach vorne aber blieben die Hausherren gegen defensiv stabile Berliner weitgehend harmlos. Dass sie nach zwei Spieltagen als einziger der 18 Bundesligisten noch ohne Tor waren, war nach den Eindrücken aus der ersten Halbzeit keine Überraschung. Die Schalker versuchten es oft mit Flanken; die aber waren für Herthas Innenverteidiger eine leichte Beute.

Auf der anderen Seite hatten die Berliner nach zehn Minuten eine gute Gelegenheit, als es nach einer Balleroberung durch Marko Grujic einmal schnell ging. Dodi Lukebakio kam in aussichtsreicher Position zum Abschluss, der Ball aber landete am Knie von Schalkes Torhüter Alexander Nübel. Ondrej Duda und Vladimir Darida hatten noch halbwegs vielversprechende Abschlüsse, richtig gefährlich aber waren sie nicht.

Die Schalker wurden erst nach einer halben Stunde etwas zwingender. Nach einer abgewehrten Ecke nahm Guido Burgstaller den Ball aus 20 Metern volley und verfehlte das Berliner Tor nur knapp. Doch es schien, als hätte diese Aktion der Mannschaft von Trainer David Wagner neuen Mut gegeben. Kurz darauf segelte der Ball mal wieder auf die rechte Außenseite, Daniel Caligiuri spielte in die Mitte, fand aber keinen Mitspieler, sondern nur Herthas Innenverteidiger Niklas Stark. Obwohl unbedrängt lenkte er den Ball zum 0:1 ins eigene Tor.

Stark machte bis zum Eigentor einen guten Eindruck

Stark hatte bis dahin einen konzentrierten und resoluten Eindruck hinterlassen. Sein Missgeschick aber schien ihm heftig zuzusetzen. Nur wenige Minuten später unterlief ihm der nächste schwere Fehler, als er sich von Burgstaller fünf Meter vor dem Tor den Ball entwenden ließ. Der Österreicher jagte den Ball über das Tor.

Hertha rettete sich mit nur einem Tor Rückstand in die Pause, kam früh aus der Kabine zurück und war voller Tatendrang, das Spiel noch zu drehen. Zumindest in den ersten 150 Sekunden der zweiten Hälfte. Dann wurde Plattenhardts Flanke geblockt und mit einem simplen Pass Herthas weit aufgerückte Defensive ausgehebelt. Wieder sah Stark in letzter Instanz nicht gut aus. Er nahm sich selbst aus dem Spiel, weil er viel zu früh zur Grätsche ansetzte und Burgstaller dadurch freie Bahn hatte. Aus spitzem Winkel versuchte es der Österreicher – und er hatte Glück, dass Karim Rekik den Ball über die Linie stolperte. Null zu zwei durch zwei Eigentore. Ante Covic hatte sich seinen 44. Geburtstag vermutlich anders vorgestellt.

Herthas Trainer wechselte schon nach einer Stunde gleich zweimal, brachte mit Javairo Dilrosun und Davie Selke zwei frische Offensivkräfte, aber echte Panik lösten die Berliner bei den Hausherren nicht mehr aus. Die Schalker erzielten fünf Minuten vor dem Ende durch Jonjoe Kenny sogar noch das 3:0 und feierten nicht nur den ersten Sieg in dieser Saison, sondern auch den ersten vor heimischem Publikum nach neun vergeblichen Versuchen.