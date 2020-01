Nach seinem Sturz bei der Rallye Dakar ist der niederländische Motorradfahrer Edwin Straver gestorben. Wie die Organisatoren der Rundfahrt mitteilten, erlag der 48-Jährige seinen Verletzungen.

Die Dakar-Veranstalter wurden nach eigenen Angaben am Freitagmorgen von der Familie des Motorradfahrers informiert. Straver war am 16. Januar auf der elften Etappe nach Haradh gestürzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Riad geflogen und anschließend in seine Heimat transportiert.

Bei der diesjährigen Dakar, die erstmals durch Saudi-Arabien führte, war auch der portugiesische Motorradpilot Paulo Gonçalves ums Leben gekommen. (dpa)