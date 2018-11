Am heutigen Freitag gibt Bundestrainer Joachim Löw seinen Kader für die letzten beiden Länderspiele des Jahres bekannt. Nach Informationen der "Bild-Zeitung" wird es dabei eine Überraschung geben: Der zuletzt formschwache Bayern-Star Jerome Boateng wird von Löw angeblich nicht berücksichtigt. Am 15. November spielt die in diesem oft weniger überzeugende Nationalmannschaft in Leipzig gegen Russland, am 19. November folgt dann das Spiel im Rahmen der Nations League gegen die Niederlande.

Bayern-Trainer Niko Kovac hat inzwischen bestätigt, dass Boateng nicht in Löws Kader ist.

In einem Interview mit "Spiegel Online" hat sich Boateng durchaus nicht unkritisch über die Nationalmannschaft geäußert. So sagte der gebürtige Berliner laut "Spiegel Online": In den Augen von DFB-Präsident Reinhard Grindel und seinen Unterstützern sei er ein Deutscher, wenn die Mannschaft gewinne, aber ein Migrant, wenn sie verliere. (Tsp)