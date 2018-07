Er hat sich wirklich viel Zeit gelassen. Am 13. Mai traf sich Mesut Özil gemeinsam mit seinem deutschen Nationalmannschaftskollegen Ilkay Gündogan in London mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die Fotos, die dabei entstanden waren, beschäftigten fortan ganz Deutschland. Die Entrüstung war groß. Wie kann sich ein deutscher Nationalspieler mit einem Autokraten wie Erdogan ablichten lassen? Nicht nur Politiker aller Parteien gaben ihre Meinung zu den Bildern ab, beinahe ganz Deutschland diskutierte über die Wirkung dieses einen Bildes. Die meisten empörten sich. Doch einer schwieg beharrlich: Mesut Özil.

Nun, mehr als zwei Monate danach, hat Özil zwar immer noch nicht gesprochen, aber der 29-Jährige hat über Twitter und Facebook einen sehr langen offenen Brief in drei Teilen veröffentlicht. Auf Englisch verteidigt er darin sein Treffen und die Fotos mit Erdogan, kritisiert die Medien und einige DFB-Sponsoren, die ihn aus Werbekampagnen entfernt hatten. Die Mitteilung vom Sonntag liest sich, als wäre sie von Beratern formuliert worden. Es ist schwer vorstellbar, dass sich Özil in einem Gespräch mit möglichen Nachfragen so ausführlich geäußert hätte. In Interviews ist er meist eher kurz angebunden. Überhaupt hat sich der Mittelfeldspieler vom FC Arsenal damit zurückgehalten, das Getöse nach den Erdogan-Bildern zu beenden.

Das ist zum einen natürlich klug, weil zu der Kritik an ihm auch viel Unflätiges kam, etwa von der AfD. Andererseits hatte etwa der langjährige Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir nicht zu unrecht angemerkt: „Anstatt Erdogan diese geschmacklose Wahlkampfhilfe zu leisten, wünsche ich mir von den Spielern, dass sie sich aufs Fußballspielen konzentrieren.“ Özdemir erinnerte Özil und Gündogan etwa daran, „noch einmal die Begriffe Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nachzuschlagen“. Özil und sein Umfeld hatten sich allerdings offenbar entschlossen, die Sache zunächst auszusitzen.

Ein wachsweicher Satz bei einem flugs organisierten Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 19. Mai ist von ihm überliefert („Ich bin hier aufgewachsen und stehe zu meinem Land“). Wobei die Initiative zu diesem außergewöhnlichen Treffen klar von Gündogan ausgegangen sein soll. Und auch beim Medientag der Nationalmannschaft am 5. Juni im Trainingslager in Südtirol war Özil der einzige Spieler, der nicht erschien. Gündogan äußerte sich an diesem Tag wenigstens in einer kleinen Runde vor ausgewählten Journalisten.

Özils Schweigen hingegen hielt an. Während der Weltmeisterschaft in Russland schickte er nur kurze, sportliche Allgemeinplätze über die sozialen Netzwerke heraus. Und weil auch die gesamte Führungsebene des Deutschen Fußball- Bundes (DFB), Präsident Reinhard Grindel sowie die sportlich Verantwortlichen, Bundestrainer Joachim Löw und Teammanager Oliver Bierhoff, das Thema nicht ordentlich aufarbeiteten, belasteten die Erdogan-Fotos zu einem gewissen Grad die gesamte Nationalmannschaft. Das gaben Führungsspieler wie Kapitän Manuel Neuer oder Thomas Müller zu. So sollen einige Nationalspieler genervt davon gewesen sein, dass sie andauernd zu Erdogan und Özil befragt worden seien, während derjenige, der ja nun mal einer der Hauptdarsteller dieser Diskussion war, gar nichts dazu sagte.

Dieser Nebenschauplatz war nur einer von vielen im Team des Weltmeisters von 2014. Allerdings entglitt das sogenannte „Erdogate“ allen Beteiligten beim DFB – und überschattete dann auch Özils sportliche Leistungen. Dass der Offensivspieler etwa bei der Niederlage gegen Südkorea im letzten WM-Vorrundenspiel einer der Besten auf dem Platz war, er etwa die meisten Vorlagen im deutschen Team gab, spielte kaum eine Rolle. Wegen Özils üblicher, eher passiven Körpersprache auf dem Feld und seinem Schweigen zu Erdogan wurde er von zahlreichen Fans vielmehr zu einem der Hauptverantwortlichen für das frühe WM-Aus abgestempelt.

Video 00:34 Min. Matthäus zu 'Erdogate': DFB hat schnelle Aufarbeitung 'versäumt'

Letztlich suggerierte sogar der DFB, dass Özil eine Mitschuld am Desaster bei der WM trug. Statt klar und deutlich und sofort die rassistischen Anfeindungen gegen Özil zu verurteilen, forderten Grindel und Bierhoff in ihrer WM-Nachlese, Özil solle sich doch nun aber endlich öffentlich erklären. Bierhoff deutete zudem an, es wäre womöglich besser gewesen, Özil doch nicht mitzunehmen – aufgrund all der Aufregung um die Erdogan-Fotos und seiner ausbleibenden Reaktion dazu. Prompt standen auch Grindel und Bierhoff in der Kritik.

Mehr zum Thema Fußballnationalspieler Özil greift Medien und Sponsoren in Erdogan-Affäre an

Ob und wie es mit Mesut Özil in der Nationalmannschaft weitergeht, ist weiter unklar. Sicher ist aber, dass seine Äußerungen den DFB, die Politik und fast ganz Deutschland weiter beschäftigen werden.