NBA Detroit Pistons trennen sich von Coach Williams

Die Detroit Pistons haben sich nach nur einer Saison von ihrem Cheftrainer Monty Williams getrennt.

Das Basketball-Team aus dem US-Bundesstaat Michigan war in der NBA mit nur 14 Siegen bei 68 Niederlagen die schlechteste Mannschaft der vergangenen Spielzeit. Williams hatte vor einem Jahr einen Sechsjahresvertrag im Wert von 78,5 Millionen US-Dollar unterschrieben und war damals der am besten bezahlte Coach der Liga. Neben den Pistons sind auch die Cleveland Cavaliers und die Los Angeles Lakers derzeit auf Trainersuche.

Für Williams ist die Entlassung der Tiefpunkt einer bizarren Entwicklung. 2021 stand er als Cheftrainer der Phoenix Suns in den NBA-Finals und verspielte eine 2:0-Führung gegen die Milwaukee Bucks. 2022 wurde er dennoch mit großem Abstand zum Trainer des Jahres gewählt. 2023 musste er in Phoenix gehen und nun, nur ein Jahr später, auch in Detroit.

© dpa-infocom, dpa:240619-99-457994/2

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.