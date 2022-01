Das für Mittwoch geplante Testspiel des 1. FC Union gegen Zweitligist FC Erzgebirge Aue ist abgesagt worden. Das teilten die Sachsen am Montag mit. Beide Klubs hätten sich aufgrund der Personalsituation beim FCE darauf verständigt, auf das Spiel zu verzichten. Nur wenige Stunden später präsentierten die Berliner allerdings bereits einen neuen Gegner. Am Mittwoch, 16 Uhr, trifft Union im Stadion An der Alten Försterei auf den polnischen Zweitligisten Widzew Lodz. Dort wird Taiwo Awoniyi vermutlich noch nicht wieder mitwirken, doch im nächsten Bundesligaspiel in knapp zwei Wochen kann der Bundesliga-Vierte aus Köpenick sicher wieder mit seinem Toptorjäger planen. Nach dem Ausscheiden im Achtelfinale des Afrika-Cups mit der Nationalmannschaft Nigerias kehrt der in dieser Saison schon neunmal erfolgreiche Angreifer nach Berlin zurück. Nach der Bundesliga-Pause könnte der 24-Jährige im nächsten Spiel beim FC Augsburg am 5. Februar wieder zum Einsatz kommen.

In diesem Jahr hat Awoniyi durch sein Mitwirken beim Kontinentalturnier in Kamerun noch nicht für Union gespielt. Am Sonntagabend verlor Nigeria nach der erfolgreichen Gruppenphase mit dem Unioner in der Startelf gegen Tunesien mit 0:1 und schied aus dem Turnier aus.

In Berlin hatte Andreas Voglsammer im Sturm Awoniyi gut vertreten und gegen die TSG Hoffenheim (2:1) und im DFB-Pokal gegen Hertha BSC (3:2) getroffen. (dpa)