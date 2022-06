Hertha BSC hat einen neuen Rechtsverteidiger verpflichtet. Jonjoe Kenny wechselt ablösefrei vom englischen Erstligisten FC Everton nach Berlin. Wie Hertha am Dienstag mitteilte, hat der 25-Jährige einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. „Mit Jonjoe haben wir einen Neuzugang für uns gewonnen, der Dynamik und Tempo in unser Spiel bringt. Er verfügt über Premier League- und Bundesliga-Erfahrung und ist mit seinen 25 Jahren noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. In den Gesprächen haben wir gespürt, wie groß seine Vorfreude auf Hertha BSC ist“, wird Herthas Sportgeschäftsführer Fredi Bobic in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Für Everton absolvierte Kenny in der abgelaufenen Premier-League-Saison 15 Partien, zuvor spielte er auch schon für Celtic Glasgow und 2019/20 für Schalke 04. Mit den englischen Jugendnationalmannschaften wurde er Welt- und Europameister. „Der Verein und die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht. Ich bin glücklich, künftig für diesen Verein zu spielen. Ich freue mich auf den Klub, die Fans und die Stadt!“, sagte Kenny. (Tsp)