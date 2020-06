Der Berliner Fußball-Verband (BFV) kommt nicht zur Ruhe. Am Montag verschickte BFV-Präsident Bernd Schultz eine persönliche Erklärung an die Berliner Vereinsvertreter sowie an die BFV-Mitarbeiter.

Darin kündigte der 62-Jährige an, er wolle vorschlagen nach dem virtuellen Verbandstag am 20. Juni einen weiteren außerordentlichen Verbandstag im August abzuhalten. Dabei soll es dann um die „Personalsituation im BFV-Präsidium“ gehen – gegebenenfalls durch Abstimmungen.

Schultz betont in seinem Schreiben, dass die Mitgliedsvereine das Anrecht hätten, dass ihre Herausforderungen gelöst werden und „nicht Medienberichte über die Situation im BFV-Präsidium die Schlagzeilen dominieren“. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Präsidium würde dadurch erschwert.

Damit meint Schultz vor allem die Artikel im Tagesspiegel, in denen er von der Opposition um Vizepräsident Jörg Wirtgen kritisiert worden ist. Diese Opposition vermutet nun, dass Schultz durch eine mögliche Neuwahl des Präsidiums auf dem weiteren Verbandstag unliebsame Mitglieder loswerden will.

Auslöser dafür, dass sich die Fronten im Präsidium verhärtet haben, war zuletzt der Fall Sascha Kummer. Der BFV-Vizepräsident war Ende Mai nach den Recherchen des Tagesspiegels zurückgetreten, weil bekannt geworden war, dass er 2019 wegen Körperverletzung an einem Kind zu einer geringen Geldstrafe verurteilt worden war.