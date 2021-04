Körpergröße ist beim Volleyball nicht alles. Das zeigt die jüngste Entscheidung der BR Volleys, die den 1,76 Meter großen Argentinier Santiago Danani als neuen Libero verpflichtet haben. Der 25-Jährige unterschrieb beim deutschen Volleyball-Meister einen Zweijahresvertrag. Das teilte der Verein am Freitag mit. Danani tritt die Nachfolge von Julian Zenger an.

Insgesamt sechs Spieler verlassen die Volleys nach der Saison. Weitere Neuzugänge sollen allerdings erst nach und nach bekannt gegeben werden, erzählt Volleys-Manager Kaweh Niroomand und ergänzt: „Hier und da gab es Fragen, wie wir Julian Zenger ersetzen und da war es uns wichtig, schon mal einen zu platzieren.“ Die Neuigkeit, dass Zenger den Deutschen Meister verlassen wird, kam überraschend. Immerhin hatte der 23-jährige Libero in dieser Saison so manch spektakuläre Rettungsaktion und auch in der Annahme starke Leistungen gezeigt.

Volleys-Manager Kaweh Niroomand freut sich besonders auf den Neuzugang: „Er ist uns als exzellenter Libero bekannt.“ Die letzten Jahre, die Danani in Italien spielte, sei er der beste Libero in der Annahme gewesen. Und auch auf internationaler Ebene habe er so einige Erfolge vorzuweisen. Zuletzt stand er in Italiens Superlega bei Koene Padova unter Vertrag und wurde zweimal nacheinander zum besten Annahmespieler der Liga gekürt. „Wir haben da eine wirklich gute Wahl getroffen, um uns auf dieser Position stark aufzustellen", sagt Niroomand.

Menschliche Eigenschaften stimmen auch

Dass es den Berlinern gelang, den Spitzenspieler zu engagieren, liegt Niroomand zufolge auch an der „Ausländerbegrenzung“ in Topligen wie Polen, Italien und Russland. „Dort kann man am ehesten jemanden loseisen“, erklärt Niroomand, „weil dort oft eher einheimische Spieler eingesetzt werden.“

Er und Trainer Cédric Énard hätten sich außerdem bei Dananis ehemaligem Verein Padova nach seinen „menschlichen Eigenschaften“ erkundigt. "Und so fiel die Wahl letztlich auf ihn".

Nach Berlin wird der Libero aber erst nach den Sommerferien kommen, also Mitte beziehungsweise Ende August, wenn die Volleys mit dem Training anfangen. „Wir müssen dann schauen, welche Verpflichtungen er mit der argentinischen Nationalmannschaft hat", erklärt Niroomand, „aufgrund der Europameisterschaft werden wir aber sowieso erst später alle mit der Vorbereitung anfangen können.“ (mit dpa)