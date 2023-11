Newsticker zum Fußball-Länderspiel Deutsches Team beim Aufwärmen lautstark ausgepfiffen

20.35 Uhr: Noch zehn Minuten bis zum Anpfiff. Zeit, einen Blick auf vergangene Duelle zu werfen. Zuletzt spielten Deutschland und die Türkei am 7. Oktober 2020 gegeneinander, das höchst abwechslungsreiche Spiel endete 3:3. Neun Jahre zuvor, ebenfalls am 7. Oktober, gewann Deutschland auswärts mit 3:1 im Rückspiel der EM-Qualifikation. Im Hinspiel ein Jahr zuvor hatte sich das deutsche Team ebenfalls durchsetzen können. Beim 3:0 vor heimischer Kulisse trafen damals Mesut Özil und Miroslav Klose zweimal.

20.30 Uhr: Der Türkei fehlen Hakan Calhanoglu (Atemwegserkrankung) und der angeschlagene Cengiz Ünder, sodass Trainer Montella ordentlich rotiert. Nachdem der Türkei bereits die Qualifikation für die EM gelungen ist, ist Belastungssteuerung angesagt. Aus der Startelf vom letzten Spiel verbleiben lediglich Innenverteidiger Bardakci, Außenverteidiger Kadioglu und Yüksek auf der Sechs.

20.20 Uhr: Gegen die Türkei ist es gleichzeitig das Heimdebüt für Bundestrainer Nagelsmann. Im Olympiastadion wird ihm und dem deutschen Team allerdings kein sehr freundlicher Empfang bereitet. Die Tribünen sind zwar noch nicht voll, derzeit aber scheinbar mit mehr türkischen Fans gefüllt. Als das deutsche Team den Rasen vor wenigen Minuten betrat, gab es lautstarke Buhrufe und Pfiffe von den Rängen.

20.15 Uhr: Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt im Test gegen die Türkei auf Kevin Trapp im Tor und überraschend auf Kai Havertz als linker Verteidiger. Zumindest sieht es auf den ersten Blick so aus, als ob der 24-Jährige vom FC Arsenal diesen Platz in der Viererkette übernimmt. In der Abwehr beginnen zudem Antonio Rüdiger, Jonathan Tah sowie Benjamin Henrichs auf rechts beginnen. Der Frankfurter Trapp ersetzt Stammtorhüter Marc-André ter Stegen, der wegen Rückenproblemen für die beiden Spielen gegen die Türkei und am Dienstag in Wien gegen Österreich abgesagt hat.

In der Mittelfeldzentrale spielen Kapitän Ilkay Gündogan und Joshua Kimmich, davor Florian Wirtz und Julian Brandt. Als Stürmer laufen Niclas Füllkrug und Leory Sané auf.

Die deutsche Startelf: Trapp - Henrichs, Tah, Rüdiger, Havertz - Kimmich, Gündogan - Wirtz, Brandt - Sané, Füllkrug