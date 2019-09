Die Bayern müssen in Paderborn für den Sieg hart arbeiten. Dortmund schafft nur ein Remis gegen Bremen. Mönchengladbach feiert in Hoffenheim einen ebenso deutlichen Auswärtserfolg wie Leverkusen in Augsburg. Wolfsburg trifft früh und damit auch gleich entscheidend in Mainz. Und Schalke setzt sich mit 3:1 in Leipzig durch.

SC Paderborn – Bayern München 2:3

Auf einmal war Paderborn Mitte der ersten Halbzeit nah dran am Ausgleich – ohne etwas dafür zu können. Münchens Thiago spielte den Ball aus dem Mittelfeld dorthin zurück, wo er Manuel Neuer vermutete.

Doch der Torwart stand woanders und hatte keine Chance, den Ball zu erreichen. Der näherte sich dem Tor gefährlich an und landete schließlich am Außennetz. Es blieb erst einmal beim 1:0 für die Bayern durch Serge Gnabry. Zumindest bis kurz nach Beginn der zweiten Hälfte, als Philippe Coutinho einen schönen Angriff mit dem zweiten Tor für die Gäste abschloss.

Damit war die Angelegenheit quasi durch. Dachten wohl alle. Doch Kai Pröger, von 2015 bis 2017 beim BFC Dynamo, brachte Paderborn wieder heran. Kurz durften die in dieser Saison recht glücklos agierenden Gastgeber auf einen sensationell anmutenden Punkt hoffen. Dann machte Robert Lewandowski sein zehntes Saisontor im sechsten Spiel – das hat in der langen Bundesligahistorie seit 1963 noch niemand geschafft.

Jetzt aber war die Angelegenheit endgültig durch? Wieder nicht. Jamilu Collins drosch den Ball aus 25 Metern volley ins Netz. Das war es dann wirklich - und der FC Bayern Tabellenführer.

Borussia Dortmund – Werder Bremen 2:2

Der BVB hat erneut wichtige Punkte verloren. Der Titelkandidat schaffte gegen das ersatzgeschwächte Werder Bremen nur ein 2:2 (2:1). Milot Rashica (7. Minute) und Marco Friedl (55.) schossen die ohne sieben verletzte Spieler angetretenen Gäste zum nicht unverdienten Punkt. Für Dortmund waren die Treffer von Mario Götze (9.) bei seinem Startelf-Debüt in dieser Saison und Reus (41.) am Samstagabend vor heimischer Kulisse zu wenig für einen Sieg.

TSG Hoffenheim – Mönchengladbach 0:3

Gladbachs Florian Neuhaus kam im gegnerischen Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Harm Osmers entschied zunächst auf Foulelfmeter, nahm diesen jedoch nach Ansicht der Bilder am Bildschirm wieder zurück. Kein Elfmeter für Neuhaus, aber dafür wenig später ein Tor für ihn. Es war das dritte der Gäste und das Spiel in Hoffenheim entschieden.

Zuvor waren Alassane Plea am Ende der ersten Halbzeit und Marcus Thuram Mitte der zweiten Hälfte erfolgreich. Die Hoffenheimer gaben zwar massig Torschüsse ab. Die meisten verfehlten ihr Ziel aber deutlich.

FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg 0:1

Bei der ziemlich üblen Zahl von 15 Gegentoren in nur fünf Ligaspielen stand Mainz vor dem Anpfiff. Bis zu Gegentor Nummer 16 dauerte es gegen Wolfsburg nicht einmal zehn Minuten. Dann köpfte Marcel Tisserand nach einer Ecke zur Führung ein. Mainz brachte bislang auch vorn recht wenig zustande: nur fünf Tore.

Vor der Pause gab es Gelegenheiten, diese Statistik etwas freundlicher zu gestalten, aber Jean-Paul Boetius und Robin Quaison vergaben ihre Chancen.

Davon hatte Mainz danach nicht mehr mehr viele. Wolfsburg auch nicht. So war es eine zweite Halbzeit von überschaubarer Dramatik. Bis kurz vor Abpfiff. Dann stürmte FSV-Trainer Sandro Schwarz wütend auf das Spielfeld. Dafür sah er von Schiedsrichter Felix Brych zunächst Gelb und danach Rot.

FC Augsburg – Bayer Leverkusen 0:3

Sven Bender wollte in die Flanke von Nadiem Amiri hechten und den Ball zur Leverkusener Führung im Tor unterbringen. Dazu kam es nicht, weil dem vor Bender postierten Florian Niederlechner ein Eigentor unterlief. Freuen konnte sich Bender nicht, da ihn Rani Khedira mit dem Fuß im Gesicht getroffen hatte.

Bayers Abwehrspieler musste kurz behandelt werden. Ansonsten hatte Leverkusen wenig Probleme. Lediglich das beruhigende zweite Tor sollte lange auf sich warten lassen. So lange, dass Augsburg durch Julian Schieber fast zum 1:1 gekommen wäre.

Stattdessen fiel doch das zweite Tor für Bayer. Und es fiel kurios: Ein Pass in die Spitze von Charles Aranguiz erwischte Kai Havertz im Rücken. Das war die perfekte Vorlage für Kevin Volland, der abschloss. Kurz danach war Havertz vollkommen gewollt mit dem Fuß am Ball. Er stocherte ihn aus kurzer Distanz über die Linie. (Tsp)