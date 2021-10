Das Auswärtsspiel in der Conference League bei Feyenoord Rotterdam stand für den 1. FC Union im Vorfeld nicht gerade unter einem guten Stern. Kurz vor der Abreise musste sich Abwehrchef Marvin Friedrich aufgrund einer Coronavirus-Infektion in Quarantäne begeben. Am Mittwochabend wurde dann die Berliner Delegation um Präsident Dirk Zingler in einem Restaurant in der Rotterdamer Innenstadt tätlich angegriffen, mutmaßlich von Feyenoord-Hooligans.

Und schließlich verkomplizierte sich die Anreise der 2400 Berliner Fans durch das Sturmtief Ignatz merklich. Ein wesentlicher Teil von Unions Anhang, der den Weg zum Stadion mit einem Fanmarsch zurückgelegt hatte, erreichte den Gästeblock erst deutlich nach Anpfiff.

Auch auf dem Rasen lief es für die Berliner nicht viel besser. Im dritten Spiel der Gruppenphase kassierten die Berliner am Donnerstag im legendären De Kuip eine 1:3 (1:2)-Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam. Unions Tor zum zwischenzeitlichen 1:2 erzielte Taiwo Awoniyi per Kopf.

Trainer Urs Fischer beorderte wie erwartet Timo Baumgartl für Friedrich in die Dreierkette und rotierte sehr dosiert. Tymoteusz Puchacz und Kevin Möhwald rutschten in die Startformation, auch Kapitän Christopher Trimmel kehrte zurück. Ansonsten vertraute der Schweizer dem Team, das am Samstag den VfL Wolfsburg 2:0 besiegt hatte.

In der Anfangsphase verzichteten beide Mannschaften auf vorsichtiges Abtasten und suchten nach Ballgewinn den schnellen Weg nach vorne. Als nach knapp zehn Minuten immer mehr Berliner Fans im Gästeblock ankamen und sich lautstark bemerkbar machten, hatte Union eine erste Strafraumszene. Awoniyi wurde aber unmittelbar vor dem Abschluss robust zu Fall gebracht. Die Berliner protestierten, doch Schiedsrichter Giorgi Kruashvili ließ weiterlaufen.

Wenig später bekam Union einen ersten Vorgeschmack darauf, wie es gegen eine Mannschaft wie Feyenoord laufen kann. Der dreifache Europapokalsieger ist zwar nicht mehr das Spitzenteam der Vergangenheit, hat aber immer noch ein paar extrem talentierte Fußballer in seinen Reihen.

Mitunter wirkten die Berliner überfordert

Besonders der junge Kolumbianer Luis Sinisterra, den die Rotterdamer Fans schon in der Straßenbahn enthusiastisch besungen hatten, verzückte das Publikum mehrfach mit seiner Mischung aus Schnelligkeit, Agilität und Trickreichtum. In der 12. Minute entwischte Sinisterra auf der linken Seite Paul Jaeckel, legte den Ball zurück an den Elfmeterpunkt, Guus Til traf diesen nicht voll, doch Alireza Jahanbakhsh staubte aus zwei Metern ab.

Union wurde von diesem Rückstand kalt erwischt. Die Berliner wirkten für einige Minuten überfordert und konfus. Die Abstände zwischen Mittelfeld und Angreifern waren viel zu groß und so gelang es der Mannschaft kaum einmal, den Ball über mehr als zwei Stationen in den eigenen Reihen zu halten. Feyenoord drückte die Berliner tief in ihre Hälfte und drang über die Seiten mehrfach in den Strafraum ein. Einzig die ungenauen Flanken verhinderten eine höhere Führung.

Diese ergab sich dann allerdings wie aus dem Nichts. Einen hohen Ball konnte Robin Knoche in Bedrängnis nicht kontrollieren und Bryan Linssen nutzte die freie Bahn zum Berliner Tor für einen trockenen Flachschuss. Knoche regte sich zwar furchtbar auf und monierte, er sei von hinten gestoßen worden, doch das Tor zählte.

Die Berliner auf dem Feld und im Gästeblock mussten sich erst mal schütteln, fanden aber schnell zurück ins Spiel – und zwar nach einer Standardsituation. Trimmel flankte butterweich an den Fünfmeterraum und Awoniyi köpfte unhaltbar in die rechte Ecke.

Vor der Halbzeit hatten eben jene zwei Berliner noch eine gute Konterchance. Während diese jedoch verpuffte, wäre beim direkten Gegenangriff fast das 3:1 gefallen. Sinisterra und Jens Toornstra scheiterten aber gleich drei Mal an Unions Torwart Andreas Luthe und Berliner Abwehrbeinen. Mit dem 1:2 zur Halbzeit konnten die Gäste daher noch ganz gut leben.

In der zweiten Hälfte überließ Feyenoord Union den Ball für lange Phasen und lauerte auf Konter. Das Spiel wurde damit weniger impulsiv und deutlich taktischer. Klare Chancen gab es lange Zeit nicht und so griff Fischer nach 66 Minuten erstmals personell ein. Für Max Kruse und Awoniyi kamen Kevin Behrens und der bei Feyenoords Erzrivale Ajax Amsterdam ausgebildete Sheraldo Becker. Als das keine Wirkung zeigte, entschloss sich Unions Trainer dazu, auch taktisch umzustellen und deutlich offensiver zu werden.

Während Cedric Teuchert, Andreas Voglsammer und Niko Gießelmann noch auf ihre Einwechslung warteten, erzielte Feyenoord jedoch das dritte Tor. Einen Schuss von Linssen konnte Luthe parieren, doch gegen den Abstauber von Sinisterra war er machtlos. Union gab nicht auf und die Berliner Fans machten mächtig Lärm, doch das Spiel war verloren.