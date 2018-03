Pal Dardai und Domenico Tedesco gaben ein Bild von bemerkenswerter Harmonie ab. Das hatte schon mit der Auswahl ihrer Klamotten angefangen. Beide trugen Dunkelblau, und beide verfolgten das Spiel ihrer Mannschaften Hertha BSC und Schalke 04 vornehmlich im Stehen respektive Gehen. Dardai und Tedesco waren bemüht, halbwegs auf Ballhöhe zu bleiben, und es schien, als wären sie mit einem unsichtbaren Band verbunden. Ging der eine nach links, tat der andere es auch. Selbst ihre Gesten zeichneten sich durch ein hohes Maß an Synchronität aus. Genauso das Spiel ihrer Teams. Große Unterschiede waren zwischen dem Dritten Schalke und dem Elften Hertha nicht auszumachen, entsprechend eng war es vor 61.578 Zuschauern in der Schalker Arena. Hertha unterlag – trotz deutlicher Dominanz in der zweiten Hälfte – denkbar knapp mit 0:1 (0:1).

Bei den Berlinern waren für den verletzten Vladimir Darida und den kranken Jordan Torunarigha Arne Maier und Karim Rekik in die Startelf gerückte. Der Holländer stand erstmals seit fast drei Monaten wieder bei einem Fußballspiel für Hertha Hauf dem Platz. Trainer Dardai schickte sein Team in einer 4-1-4-1-Grundordnung aufs Feld, mit Valentino Lazaro und Maier auf den Achterpositionen. Ziel war es, defensiv kompakt zu stehen, nach Ballgewinnen aber auch immer wieder schnell den Weg nach vorne zu suchen.

Da auch Schalke das Umschaltspiel bevorzugt, hatte Dardai im Sky-Interview vor dem Anpfiff prophezeit: „Wer ein schönes Spiel sehen will, muss sich ein anderes anschauen.“ So schlimm aber war es anfangs gar nicht. Die Schalker begannen mit Zug zum Berliner Tor, hatten in der Anfangsphase auch zwei gute Gelegenheiten. Erst senkte sich eine verunglücke Flanke von Daniel Caligiuri gefährlich auf das kurze Eck des Berliner Tors. Rune Jarstein konnte gerade noch reagieren. Wenig später war Herthas Torhüter auch beim Distanzschuss von Marko Pjaca zur Stelle.

Pjaca ließ Rune Jarstein keine Abwehrchance

Die Gäste brauchten etwas mehr als zehn Minuten, um ihrerseits in Spiel zu finden, das aber taten sie dann mit Macht. Binnen zwei Minuten kamen sie zu drei guten Chancen. Erst versuchte es Davie Selke aus der Distanz. Ralf Fährmann lenkte den Ball zur Ecke. Auch bei Lazaros Freistoß von der linken Seite musste Schalkes Torhüter eingreifen. Unmittelbar darauf war Fährmann geschlagen. Salomon Kalou passte in die Mitte, Niklas Stark musste den Ball aus vier Metern nur noch über die Linie drücken, geriet aber in Rücklage und spielte den bereits geschlagenen Fährmann an.

In der Folge dann bewahrheitete sich die Prognose Dardais hinsichtlich der Qualität des Spiels. Hertha zog sich zurück, machte die Räume eng und legte damit die Schwierigkeiten der Schalker offen, wenn die das Spiel machen müssen. Ohne den verletzten Nationalspieler Leon Goretzka fiel ihnen wenig ein. Eine halbe Stunde brachte die Heimmannschaft keine nennenswerte Offensivaktion zustande. Ihre Führung fiel wie aus dem Nichts. Nach einem Seitenwechsel von Nabil Bentaleb stellte sich Herthas komplette Viererkette, von links nach rechts, alles andere als geschickt an. Marvin Plattenhardt in seinem 100. Bundesligaspiel für die Berliner ließ Caligiuri relativ unbehelligt flanken, in der Mitte konnte Breel Embolo den Ball weiterleiten, und Pjaca war einen Schritt schneller als Peter Pekarik – Rune Jarstein hatte keine Abwehrchance.

Das Gegentor wirkte für Hertha wie ein Schock. In den knapp zehn Minuten bis zur Halbzeit wirkten sie ungewohnt fahrig und ein bisschen unsortiert. Aber das legte sich nach der Pause wieder. Die Berliner fanden ihren Ruhepuls wieder, standen in der Defensive gut geordnet und näherten sich immer wieder dem Ausgleich an. So bei einem Kopfball von Karim Rekik im Anschluss an einen Freistoß oder bei Lazaros Distanzschuss, mit dem Fährmann schon eine gewisse Mühe hatte. Nach etwas mehr als einer Stunde brachte Dardai mit Ondrej Duda (für Maier) einen frischen Offensivspieler, kurz darauf auch Vedad Ibisevic (für Selke).

Hertha machte das Spiel, Schalke fand offensiv kaum noch statt. Der Tabellendritte hatte vor eigenem Publikum in der zweiten Halbzeit keine einzige Chance. Das dürften die Schalker verschmerzen können, weil sie den knappen Heimsieg über die Zeit zitterten. Es war gegen die Berliner der zehnte hintereinander.