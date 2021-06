DFB-Team genießt Ruhetag Die DFB-Auswahl darf am Sonntag die Füße hochlegen. Nur der Bundestrainer beschäftigt sich schon intensiv mit dem Gruppenfinale gegen Ungarn.

Nach dem überzeugenden 4:2-Sieg gegen Titelverteidiger Portugal hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einen entspannten Tag der Pflege und Erholung im Teamquartier in Herzogenaurach genossen. Nur Bundestrainer Joachim Löw hielt am Sonntag die Spannung hoch und beschäftigte sich bereits mit dem EM-Gruppenfinale gegen Ungarn. „Es gibt ja keine Tage, an denen man völlig runterfährt als Trainer“, sagte der 61-Jährige mit Blick auf die Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) in München. „Natürlich gibt so ein Erfolg eine gewisse Stärkung. Wir haben es selber in der Hand. Jetzt müssen wir gegen Ungarn nachlegen.“

Ein Punkt reicht sicher für die K.o.-Runde, ein Sieg könnte noch Platz eins in der Hammergruppe F bringen. Von einem verfrühten bitteren Ende der Ära Löw redet nach dem wohl besten Turnierspiel seit dem WM-Triumph 2014 in Rio de Janeiro niemand mehr. Vielmehr ist das Endspiel am 11. Juli in London wieder die Zielstation, die nach dem 0:1 gegen Weltmeister Frankreich zum EM-Auftakt von etlichen Kritikern schon infrage gestellt wurde. (dpa)