Gibt es einen Königsweg, um Fußballprofi zu werden?

Nee. Es kann passieren, dass du in der A-Jugend einen Trainer bekommst, der aus irgendwelchen Gründen nichts mit dir anfangen kann – dann wird’s schon mal sehr, sehr schwer. Nico habe ich frühzeitig dem SC Freiburg und Hoffenheim empfohlen. Nach Hoffenheim bin ich sogar mit ihm und seinem Vater zum Probetraining gefahren. Da war er 14, 15 – und ist sang- und klanglos durchgerasselt. Weil er halt auch schlecht war an diesem Tag, das muss man auch sagen. Vielleicht die Nerven.

Was halten Sie grundsätzlich von Nachwuchsleistungszentren, wie sie inzwischen bei Profiklubs gang und gäbe sind?

Ab dem 15., 16. Lebensjahr finde ich diese Einrichtungen gut. Wenn Kinder aber schon in der E- oder D-Jugend wechseln, sind sie vom Kopf her noch nicht so reif. Sie verlieren früh ihre Wurzeln und bekommen früh Druck; von der Schule, vom Elternhaus, vom Trainer, vom Klub. Nico und Keven haben etwas mehr Auszeit gehabt haben, bevor es in die Vollen ging, das war gut. Wer mit 16 erst in ein NLZ wechselt, hat einen anderen Spirit und läuft nicht so sehr Gefahr, nach vier, fünf Jahren schon ausgebrannt zu sein.

Aber die Spätstarter haben dann auch einiges aufzuholen, oder?

Sie bringen dafür vielleicht mehr Risikobereitschaft mit, weil sie es von ihren Heimatklubs gewohnt sind, oft ins Eins-gegen-Eins gehen zu müssen. In den NLZs muss man, übertrieben gesagt, Schachfußball spielen, das System steht im Vordergrund.

Zu Ihrer Zeit war weniger Schachfußball, mehr Straßenfußball. Vermissen Sie diese Zeiten ein wenig?

Früher wurde noch aufs Garagentor geschossen. Die Bewegung, die Spiele, all das fällt heute mehr und mehr weg, das ist ein Problem. Klar ist doch auch: Zu meiner Zeit gab es nur Fußball, heute gibt es eben mehr Angebote.

Ihr größter Erfolg war das DFB-Pokalfinale 1987 mit den Stuttgarter Kickers gegen den HSV. Ärgert Sie das Eigentor zum 1:3-Endstand immer noch?

Im Nachhinein nicht mehr, das Spiel war eh gelaufen. Außerdem habe ich damit Geschichte geschrieben, weil ich der einzige Spieler bin, der in einem DFB-Pokalfinale je ein Eigentor geschossen hat. Und darum geht’s. (lacht)

Später starteten Sie mit 1860 München von der Bayernliga in die Bundesliga durch – spielten nach dem Aufstieg 1994 unter Trainer Werner Lorant aber nie in der Ersten Liga. Warum?

Das Problem war, dass Lorant nach dem Aufstieg sagte: Der Schlotterbeck spielt bei mir keine Sekunde mehr. Das konnte ich natürlich überhaupt nicht verstehen, obendrein hatte ich in dieser Zeit auch noch die Scheidung mit meiner ersten Frau laufen. Später stellte sich raus, dass Lorant im Lauf der Jahre alle Spieler abgesägt hat, die ihm den Aufstieg beschert haben. Mal ganz knallhart gesagt.

Jung und gut. Nico Schlotterbeck spielt und jubelt auch für die deutsche U-21-Nationalmannschaft. Foto: Daniel Gonzalez Acuna/dpa

Lorant galt als Werner Beinhart. War er wirklich so schlimm?

Was sein Training betrifft, können die Medien schreiben, was sie wollen, da stimmt alles. Wir hatten mal eine Einheit auf der Tartanbahn: das funktionierte so, dass Lorant einen Spieler voranschickte und alle anderen ihm hinterherlaufen mussten. Mal lief ein schnellerer Spieler vorn, mal ein langsamerer, und die Meute musste jedes Mal hinterher. Und die Laufeinheiten zogen sich in die Länge, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen.

Sie haben die Ausbootung damals stillschweigend akzeptiert?

Ich musste das akzeptieren, so war die Zeit. Dann musste man halt neue Wege gehen. Hannover 96 rief an, also ging ich nach Hannover. Dann gab's dort eben auch Unstimmigkeiten – wieder bin ich zum nächsten Verein gegangen.

Irgendwann heuerten Sie in Österreich bei Vorwärts Steyr an. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Während des Spiels wurde bei einem Rückstand in der 75. Minute schon mal das Flutlicht abgeschalten. Aber in Steyr hat es mir gut gefallen, nettes Land, nette Leute, nur hatte der Verein eines Tages kein Geld mehr – und ich musste wieder woanders hin. Deshalb bin ich in Kuwait gelandet.

Erzählen Sie!

Der Steyrer Präsident kam auf mich zu und sagte, ein Manager aus Dubai habe angerufen. Er wolle mich nach Kuwait bringen. Und so kam's auch.

Und Sie wussten gleich, Sie würden wechseln?

Wenn's in Steyr nun mal kein Geld mehr gibt, dann muss man als Fußballer schauen, wo man die nächste Arbeitsstelle bekommt.

Die Möglichkeit, beispielsweise zurück nach Deutschland zu wechseln, gab es nicht?

So einfach geht es nicht, dass man sich die Vereine aussuchen kann. Jedenfalls hab' ich bei al Qadsia Kuwait zugesagt, so mit 28, 29 Jahren, und mir gesagt, einfach ml Auslandserfahrung zu sammeln. Lieber wäre mir gewesen, ich hätte längere Zeit bei einem Verein bleiben können.