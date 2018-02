Kurz vor der Pause flog sogar richtiges Silvester-Feuerwerk durch das Bremer Fußballstadion. Das Nordderby in der Bundesliga zwischen Gastgeber SV Werder und dem Hamburger SV musste in diesem Moment zum wiederholten Male unterbrochen werden. Schon zuvor war im HSV-Fanblock permanent geböllert worden, Schiedsrichter Felix Zwayer hatte deswegen schon einmal in der Halbzeit das Spiel ruhen lassen. Die ersten 45 Minuten konnten noch zu Ende gespielt werden - Tore waren im Nordderby bis dato nicht gefallen. (Tsp)

