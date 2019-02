Die Deutschen waren im Sport immer auch gut darin, auf die anderen zu zeigen, wenn die Beine sie nicht nach vorne getragen haben. Weil die anderen, das schwang im Subtext allzu oft mit, vielleicht das ein oder andere Mal schummelten, wo sie noch eine Ethik des Sports befolgten. Der DDR-Leistungssport war für sie Beleg dafür – er überdeckte fast über Jahrzehnte, dass der Klassenkampf auch auf der anderen Seite des Sports mit illegalen Mitteln (wenn auch in geringerem Umfang) ausgetragen wurde.

Doping, das schrieb die renommierte Journalistin Grit Hartmann am Donnerstag, ist immer noch ein Meister aus Deutschland. Das ist überspitzt, weil überall auf der Welt gedopt wird. Aber es liegt auch ein Körnchen Wahrheit in Hartmanns Aussage. Das zeigt auch der aktuelle Fall um den Doping-Skandal bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld.

Mark Schmidt - ein bekanntlich belasteter Mann

Ein Deutscher soll einer der führenden Köpfe des Doping-Netzwerkes sein. Der Sportmediziner Mark Schmidt, der am Dienstag in Erfurt abgeführt worden ist, war schon mehrfach in Verbindung mit Doping gebracht worden. 2008 und 2013 war er von Radprofis bezichtigt worden, in Doping-Praktiken involviert gewesen zu sein.

Auch das nahe Umfeld von Schmidt ist interessant. Sein Vater Ansgar pflegte geschäftliche Kontakte zur Kanzlei von Heinz Jochen Spilker. Spilker war Ende 1990 Sprint-Bundestrainer in der Leichtathletik und trat zurück, nachdem der "Spiegel" aufgedeckt hatte, dass er Athletinnen seines Vereins Eintracht Hamm unter anderem mit anabolen Steroiden versorgte. Er wurde wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetzes zu einer Geldstrafe verurteilt.

Dass nun ein bekanntlich belasteter Mann aus einem bekanntlich belasteten Umfeld – sollten sich die Vorwürfe bestätigen – ein Doping-Labor aufbauen konnte, ist peinlich für den deutschen Sport respektive die deutschen Behörden. Und es besteht auch eher wenig Grund zur Freude über die Razzien in Seefeld, wie sie von der Sportausschuss-Vorsitzenden Dagmar Freitag zu vernehmen waren. Nach den Vorfällen von Seefeld bleibt vielmehr das Gefühl, dass die Deutschen dem Doping nicht Herr werden. Selbst dann nicht, wenn die mutmaßlichen Täter keine Unbekannten sind. Oder wie es Grit Hartmann formulierte: "Sie dürfen immer weiter und weiter bescheißen."