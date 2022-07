Der 1. FC Union hat die Verpflichtung des norwegischen Nationalspielers Morten Thorsby ungewöhnlich knapp verkündet. „Keine Zeit zu verlieren: Jetzt schnell zum ersten Training, lieber @mortenthorsby“, schrieb der Bundesligist am Dienstag bei Twitter zu einem Foto des 26-Jährigen in einem Trainingsshirt der Köpenicker. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt vom italienischen Erstligisten Sampdoria Genua nach Berlin. Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge bei knapp vier Millionen Euro liegen. Der 26 Jahre alte Thorsby ist Unions zehnter Neuzugang in diesem Sommer. (dpa)