Schlechte Nachrichten für Moritz Wagner: Nur drei Wochen nach seinem Wechsel von den Wizards zu den Boston Celtics wurde der Berliner entlassen. Die Celtics mussten Platz schaffen, um den ehemaligen 2. Pick Jabari Parker zu verpflichten. Wagner kam in neun Einsätzen durchschnittlich auf gerade einmal sieben Minuten Spielzeit.

Am 25. März, dem letzten Tag der Wechselperiode der NBA, wurde der Berliner erst von den Washington nach Chicago transferiert, nur um wenige Stunden später nach einem weiteren Trade in Bosten zu landen. Im Tausch für Wagner wechselte überraschend der Deutsche Daniel Theis (28) zu den Chicago Bulls. Theis spielte zuvor vier Jahre lang eine wichtige Rolle bei den Celtics.

[Mehr guten Sport aus lokaler Sicht finden Sie – wie auch Politik und Kultur – in unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken. Hier kostenlos zu bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Nach seiner Entlassung steht Wagner jetzt auf der sogenannten Waiver List. Binnen 48 Stunden können ihn andere Team zu seinem jetzigen Gehalt von 2,2 Millionen Dollar verpflichten. Danach ist er als Free Agent auf dem Markt. Sollte Wagner direkt wieder bei einem Team unterkommen wäre es seine offiziell vierte Mannschaft innerhalb eines Monats.

Mehr zum Thema Von Alba Berlin übers College in die NBA Franz Wagner ist bereit für den großen Sprung

Für den 23-Jährigen waren die Boston Celtics schon die dritte Station in seiner noch jungen NBA Karriere. Seine Rookiesaison verbrauchte der 25. Pick des 2018er Draft an der Seite von Superstar Lebron James bei den Los Angeles Lakers. Im Sommer könnte auch Wagners jüngerer Bruder Franz in der NBA landen. Franz Wagner spielt aktuell noch für die University of Michigan. (dpa/Tsp)