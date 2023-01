Ocean Race auf dem Weg um die Welt Das kann was werden

Diejenigen, die sich dieses Rennen schon angetan haben, sind entweder süchtig nach mehr oder für immer kuriert. „Ich hatte meine Portion“, sagt Ian Walker, „jetzt sind Jüngere dran.“ Der Brite gewann das Volvo Ocean Race 2014/15 und hält die 1. Etappe schon für die Vorentscheidung. Wer als erstes in Kapstadt eintreffe, sei meistens Gesamtsieger geworden, weil die unterschiedlichen Wetterbedingungen bis nach Südafrika einer Crew bereits den Geist einflößten, den es brauche.

Obwohl der Weg nach Kapstadt diesmal von einem kurzen Boxenstopp auf den Cap Verden unterbrochen ist, dürfte Walkers Prognose zutreffen: „Man fummelt sich aus dem Mittelmeer heraus, sucht sich einen Weg durch die Canarischen Inseln, in der Mitte, in Lee oder in Luv der Berge, muss die Passatwinde als erster erreichen, und im Süden warten die ersten Vorwind-Surfs. Da die Etappe von allem etwas hat, geht die Crew am stärksten daraus hervor, die all diese Bedingungen zu meistern weiß.“ Wie viel davon zutrifft, ist beim Start nicht zu sehen. Aber da am sonnigen Sonntagnachmittag in Alicante überhaupt mal etwas vom Spektakel „fliegender“ Yachten hautnah zu erleben ist, kommt ihm doch eine gewisse Bedeutung zu.

Auf und davon. „Biotherm“-Skipper Paul Meilhat bekam den Start am besten hin und war seinen Verfolgern - hier im Bildhintergrund „11th Hour“ - kurz darauf enteilt. © AFP / JOSE JORDAN

Die meiste Aufmerksamkeit durfte sich „Biotherm“-Skipper Paul Meilhat sicher sein, als er beim Startschuss mit vollem Speed über die Linie preschte und allen die Show stahl. Auf und davon war der 40-jährige Franzose, der wegen der kurzen Vorbereitungszeit seines Teams als Außenseiter gehandelt wird. Auf den Fersen blieb ihm vorerst nur Kevins Escoffiers „Holcim-PRB“. Nachdem die fünf Imoca-Racer den Parcours mit einsetzender Dämmerung Richtung Süden verließen, hatte sich Boris Herrmanns „Malizia“ auf den dritten Rang vorgearbeitet, dahinter folgten „11th Hour“ und etwas abgeschlagen „Guyot“.

Wir können gewinnen. Boris Herrmann, Skipper von „Malizia-Seaexplorer“

Zwei Stunden vor der Imoca-Flotte waren die sechs Teams des VO65-Feldes zum ersten Teil ihres Sprint Cups gestartet. Der endet vorerst bei den kapverdischen Inseln, um im Sommer mit den europäischen Etappen des Ocean Race (OR) fortgesetzt zu werden. Zunächst könnten diese jeweils von einem Dutzend junger Nachwuchssegler bedienten Yachten gegenüber den Imoca-Foilern im Vorteil sein. Zwar erreichten diese kurz nach dem Start schon Geschwindigkeiten von bis zu 35 Knoten, doch jeweils nur für kurze Zeit. Und zu erwarten sind bis Gibraltar stürmische Winde aus West, mit denen sich die Downwind-Racer schwer tun werden.

Was ist also zu erwarten?

Es ist Zeit zu gewinnen. Boris Herrmanns „Malizia“ fand erst nach dem mühsamen Startballett besser ins Rennen. © dpa / Antoine Auriol

„Selbst wenn wir auf der ersten Etappe Letzte werden würden“, sagte Boris Herrmann vor dem Start in einem Telefonat, „müssen wir uns nicht schämen. Abgerechnet wird nach sieben Etappen. Ich glaube, wir können gewinnen.“

Das sind ungewohnte Töne von dem 41-jährigen Deutschen, der seine Ambitionen meistens hinter kühlen Kalkulationen versteckt. „Ich kann ja nicht schon wieder damit anfangen, … wenn und aber..“, fügt er hinzu.

Tatsächlich zählen die Malizianer, wie sie sich nennen, nach dem Wechsel ihrer beschädigten Foils nur wenige Tage vor dem Start nicht mehr zu den Aspiranten auf den Etappensieg. Ihnen fehlt derzeit die Datenbasis, um Risiken und Belastungsgrenzen der neuen Konfiguration robust abzuschätzen. Sich hier eine Arbeitsgrundlage zu schaffen, wird Teil der Aufgabe der ersten Etappe sein.

„Malizia-Seaexplorer“ im Gegenlicht vor Alicante. © IMAGO/NurPhoto / IMAGO/Jose Miguel Fernandez

Die Teams und was sie auszeichnet:

Als Favorit gilt das US-Team von 11the Hour Racing. Nicht nur, dass Skipper Charlie Enright und Navigator Simon Fisher reichlich Ocean-Race-Erfahrung mitbringen - Fisher, 42, hat sich den Titel eines „Mister Ocean Race“ redlich erworben mit seiner mittlerweile 6. Teilnahme, einmal hat er es sogar schon gewonnen, Enright, 36, ist zum 3. Mal dabei. Sie hatten auch die längste Vorbereitungszeit. Dafür kauften sie sich die frühere „Hugo Boss“, mit der Alex Thompson beim Vendée Globe Zweiter geworden war, und trainierten zeitweilig sogar mit zwei Booten, nachdem auch ihr Neubau fertig geworden war.

Alle Teams versuchen wie die Amerikaner seglerische Kompetenzen zusammenzuführen, die bislang kaum voneinander profitieren konnten. So sind jetzt Leute aus der Figaro-Schule, Imoca-Experten, Speed-Experten mit Trimaran-Erfahrung, Olympioniken, OR-Veteranen an Bord.

Kevin Escoffier steuerte seine „Holcim-PRB“ aus dem Startrevier heraus. Den Rest der Strecke wird der Autopilot das Boot auf Kurs halten. © AFP / JOSE JORDAN

Hoch gehandelt wird auch Kevin Escoffiers „Holcim-PRB“. Für den Franzosen wird es die 3. Weltumsegelung beim OR sein. Sein Neubau ist enorm schnell, wie die Route du Rhum bewies. Doch fiel die Entscheidung für das OR sehr spät. Nach dem Untergang seiner PRB beim vergangenen Vendée Globe hatte sich der studierte Bootskonstrukteur Escoffier ganz auf das nächste Rennen konzentriert. Doch als sein Sponsor vom Schweizer Konzern gekauft wurde, wurde sein Neubau nicht nur neu lackiert und von der markanten Farbe Orange befreit, es fiel auch der Beschluss, das OR dafür zu nutzen, den Namen Holcim in die Welt zu tragen.

Obwohl Escoffier seine Mannschaft sehr spät nominierte, ist sie hochkarätig besetzt. U.a. mit der deutschen Silbermedaillengewinnerin von Tokio Sanni Beucke. Zum Start ist sie noch nicht dabei, steigt im Verlauf des Rennens dazu.

Als Enright & Co. ihr Trainingsboot an den Franzosen Benjamin Dutreux verkauften, dachten sie wohl, dass er es für das nächste Vendée Globe in zwei Jahren verwenden würde. Doch der 32-jährige setzte sich mit den drei Berlinern zusammen, die ihn nach dem vergangenen Vendée Globe für das Ocean Race Europe an Bord geholt hatten. Gemeinsam beschlossen sie, die Kooperation beim OR fortzusetzen, das für Robert Stanjek, Philipp Kasüske und Manager Jens Kuphal in weite Ferne zu rücken drohte, da sich auch nach sieben Jahren des Bemühens nicht genug Geldgeber für ihr Projekt fanden.

Dutreux hatte, was sie brauchten: ein Boot und den finanziellen Rückhalt durch die Guyout-Familie. Die Deutschen hatten ein Ziel und übernehmen nun 50 Prozent des Budgets. Es ist erklärter Versuch der Kooperation, Dutreux‘ Solo-Wissen mit der Expertise von olympischen Seglern zu verschmelzen. Während er sich also vor dem Rennen fragt, wie er es bloß mit so vielen Leuten an Bord aushalten soll, fragen sich Stanjek & Co. wie sie die Einsamkeit im Südozean bewältigen sollen.

Ein verunglücktes Manöver nach dem Start lässt die vierköpfige Mannschaft, die mit Annie Lush eine OR-Expertin an Bord hat, acht Kilometer hinter das Feld zurückfallen. Ein Rückstand, den „Guyot“ am Abend weitgehend wettgemacht hat.

Viele Teilnehmer verbinden prägende Kindheitserinnerungen mit diesem Rennen, die ihnen das Bild einer besonderen Bedeutung eingepflanzt haben.

Will Harris an der Werkbank der „Malizia“. © © Antoine Auriol | Team Malizia

So erlebte Will Harris vom Malizia-Team bei der Zielankunft des OR in Plymouth 2007 zum ersten Mal, dass Segeln aus mehr besteht, als einsame Runden in einer Jolle auf einem See zu drehen. Er war überwältigt von den Menschenmengen, die sich im Hafen die Boote ansahen und gebannt den Erzählungen der Skipper lauschten. „Das hatte ich vorher nicht erlebt, dass sich Menschen für das Abenteuer des Segelns interessierten. Very cool.“

Für den 28-Jährigen Briten stellt das OR deshalb einen von zwei Höhepunkten dessen dar, was er in seiner Karriere zu erreichen strebt. Der andere wäre, das Vendée Globe zu gewinnen. Seit fast zehn Jahren ordnet er sein Leben diesen Zielen unter.

„Ich würde sagen, dass ich ziemlich nervös bin“, sagt Harris. „Ich wache jeden morgen früh auf mit der Frage, was ich tun kann, um vorbereitet zu sein. Meine Zeit Kontrollzentrum des OR vor fünf Jahren hat mich eines gelehrt. Anfangs dachte ich, dass überhaupt nichts passieren würde und tatsächlich war wenig los. Doch am Ende überstürzten sich die Ereignisse. Zwei Leute waren ums Leben gekommen, Masten kaputt gegangen und ein Boot auf ein Riff gekracht. Sicher wird es auch diesmal wieder Drama geben. Ich erinnere mich, wie Team Brunel die erste Hälfte des Rennens weit abgeschlagen war. Doch kurz vor der Ziellinie in Den Haag waren sie dann nur fünf Minuten davon entfernt zu gewinnen. Meinem Team will ich dieses Zutrauen in die eigenen Chancen vermitteln. Selbst wenn es nicht gut für uns losgehen sollte, will ich die anderen motivieren, nicht nachzulassen. Alles kann passieren.“

Abgesetzt und doch gleich auf. Diese Drohnen-Aufnahme von ON-Bord-Reporter Antoine Auriol zeigt die Malizie mit ihren Konkurrenten im schwächer werdenden Wind vor der spanischen Küste. © © Antoine Auriol | Team Malizia

Boris Herrmann macht vor dem Rennen einen gewohnt abgeklärten Eindruck. Innerlich frisst ihn die Aufgabe nicht so sehr an wie die Aussicht, monatelang alles alleine schaffen zu müssen. Mit vier Weltumsegelungen hat er unter den Skippern die größte Erfahrung. Die erste Frage nach seinem Ehrgeiz beantwortet er wie etwas, vor dem er sich nun nicht länger verstecken kann. Die Route du Rhum sei „nicht so gut gelaufen“, meint er. Nun wollten sie „aber mal zeigen, dass der Neubau schnell ist“. Wenn schon der Aufwand einer Weltumsegelung, dann um zu gewinnen, das stehe jetzt an erster Stelle.

„Wir müssen nur schlau vorgehen, um das Boot nicht zu zerbrechen“, fügt Rosalin Kuiper hinzu.

In den ersten drei Tagen des Rennens dürfte es die Crews bereits vor schwierige Herausforderungen stellen. So muss das Feld in der Nacht zu Montag eine Hochdruckbrücke durchqueren, in der kaum Wind zu erwarten ist und sich lokale Effekte bemerkbar machen dürften. Am Mittwoch setzt sich dann ein stürmischer Westwind durch, der den Ausgang bei Gibraltar blockiert.

Imocas mögen diese Bedingungen nicht. Dann können die VO65 als vermeintliche Auslaufmodelle demonstrieren, dass es beim Hochseesegeln manchmal einfach darauf ankommt, sich durchzuboxen.

