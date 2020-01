Mit einem Sieg über Roger Federer hat Titelverteidiger Novak Djokovic zum achten Mal das Finale der Australian Open erreicht. Der serbische Tennis-Topspieler gewann am Donnerstag das Halbfinale 7:6 (7:1), 6:4, 6:3. Damit entschied der 32-Jährige auch das erste Grand-Slam-Duell mit dem sechs Jahre älteren Schweizer nach dem Wimbledon-Endspiel im vergangenen Sommer für sich.

Djokovic ist mit sieben Titeln Rekordsieger von Melbourne und trifft am Sonntag im Endspiel auf Alexander Zverev oder den Österreicher Dominic Thiem. Der Hamburger Zverev tritt am Freitag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) zu seinem ersten Grand-Slam-Halbfinale an. (dpa)