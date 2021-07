Deutsche Kletterer kommen in Schwung - Kein Olympia-Flair in Hotel Nach einer Woche Isolations-Trainingscamp in Tokio kommen die deutschen Kletterer in Form und fühlen sich immer mehr akklimatisiert für ihre olympische Premiere. „Der Jetlag ist mittlerweile weg, und langsam kommt das Gefühl, dass man sich fit fühlt, dass man sich auf die klimatischen Bedingungen einstellen kann“, sagte Alexander Megos am Montag. „Es sieht ganz okay aus.“



Zusammen mit Jan Hojer als zweitem deutschen Teilnehmer und noch drei Betreuern wohnt der Erlanger aktuell in einem Hotel in der japanischen Hauptstadt, das das Team nur für Fahrten zu den exklusiv gebuchten Trainingsstätten verlassen darf. Obwohl etwa das Olympiastadion aus dem Fenster gut zu sehen ist, bekomme man in dem Hotel keine Sommerspiel-Stimmung mit. „Hier im Trainingslager ist kein Olympia-Flair zu spüren“, sagte Hojer. „Ich glaube, das geht erst richtig los, wenn wir am 31. Juli ins olympische Dorf gehen.“



Die schwerste Aufgabe in der Vorbereitung ist die Gewöhnung an die klimatischen Bedingungen. Das Kletter-Event in der nächsten Woche findet unter freiem Himmel statt. „Von den Temperaturen her ist es nicht so schlimm wie erwartet“, sagte Bundestrainer Urs Stöcker nach den ersten Outdoor-Trainings. Kompliziert sei die Feuchtigkeit, wegen der Kletterer mehr Haut an den Fingerkuppen verlieren als üblich.



Megos (27) und Hojer (29) gehen am Dienstag kommender Woche in die Qualifikation von 20 Startern. Die besten Acht in der Kombination aus den drei Disziplinen Lead (Seilklettern), Bouldern und Speedklettern kommen ins Finale zwei Tage später. Die deutschen Athleten haben Außenseiter-Medaillenchancen. Deutsche Frauen sind nicht dabei. (dpa)