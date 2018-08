Haben Sie diese Grenzen erreicht?

Ich hätte mir nie zu träumen gewagt, dass für mich eine solche Karriere herauskommt. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass mit einer Behinderung noch mehr möglich ist, als ich es in diesen 18 Jahren gezeigt habe. Die Grenzen meiner Behinderung bekomme ich erst jetzt mit meinem Alter zu spüren. Ich bin nicht mehr bereit, mich noch mehr zu pushen.

Sie haben immerhin Weltrekorde über 100 Meter, den Sie kürzlich verloren haben, und im Weitsprung aufgestellt.

Auch den im Weitsprung werde ich noch verlieren. Ich bin mir bewusst, dass das kein Weltrekord war wie von Bob Beaman über acht Meter neunzig.

Sie haben in Ihrer Karriere alles gewonnen. Was bleibt von diesen 18 Jahren Leistungssport für Ihr Leben?

Da bleibt alles. Da bleibt die Persönlichkeit, die ich jetzt bin. Da bleibt ein Mensch, der sich extrem viel zutraut, der keine Angst hat vor Zielsetzungen. Ich habe im Leistungssport alle Ziele erreicht. Aber ich bin auch gescheitert. Ich bin sehr dankbar für jede einzelne Erfahrung, ich war mal unten, war mal oben, war mal unten, war mal oben, es war alles vorhanden, ich habe alles durchgemacht.

Auch Diskuswerfer Robert Harting steht vor dem Karriereende. Haben Sie kürzlich seinen letzten EM-Auftritt verfolgt?

Ich habe jeden seiner Würfe inhaliert. Es gab Momente, da dachte ich: Junge, Junge, das könntest jetzt du sein. Ich hatte eine Gänsehaut! Wissen Sie, ich kann mich zu hundert Prozent mit der Person Robert Harting, mit seinem ganzen Auftreten identifizieren, ich mag ihn als Quertreiber. Er ist ein Riesentyp von Mann, der in seinem Kern aber ein weiches Herz hat und sich für die Dinge einsetzt, die ihm wichtig sind. Ich bin auch so.

Was meinen Sie damit?

Ich habe auch eine große Fresse. Aber wenn ich dann abends alleine zu Hause sitze und wieder ein Shitstorm über mich hereinbricht, weil ich irgendwas Böses gesagt habe, dann tut mir das in diesem Moment auch irgendwie leid. Dann frage ich mich aufrichtig: Mensch Heinrich, musste das denn jetzt wieder sein? Aber am Ende des Tages musste es sein!

Harting wirkte bei seinem Abschied von der großen Bühne etwas verkrampft. Was haben Sie sich vorgenommen?

Mein ganzes vergangenes Jahr war schon davon geprägt, dass ich Angst hatte, mich emotional vorzubereiten. Vor so einem Saisonhighlight wie jetzt in Berlin kommt es ja nicht nur auf die körperliche Vorbereitung an, sondern auch auf die mentale. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich es für die EM nicht geschafft habe, mich mental vorzubereiten. Nicht weil ich nicht wollte, sondern weil ich nicht konnte.

Wovor haben Sie Angst?

Ich habe Angst davor, eine zu hohe Emotionalität aufzubauen. Dass ich – wenn ich den Wettkampf nur auf den Erfolg vorbereite – am Ende in so eine Leere falle. Ich werde mich in Berlin auch nicht an irgendwelchen Platzierungen messen lassen. Mein Abschluss in Berlin steht stellvertretend für 18 Jahre Karriere von mir.

Sie machen in den vergangenen Tagen viele Dinge, die Sie die letzten 18 Jahre tagein tagaus gemacht haben, zum letzten Mal. Haben Sie sich das mal so vorgestellt?

Am Dienstag hatte ich meinen letzten Trainingssprung. Ich stand beim Anlaufpunkt und dachte: Scheiße, Mann! Ich meine, da stelle ich mich seit 18 Jahren hin! Ich stelle mich an den Grashalm xy – und das ist mein Anlauf! Es lief mir eiskalt den Rücken herunter. Wenn man so kurz vor dem Karriereende steht und all die Dinge zum letzten Mal macht, ist das wie die eigene Beerdigung vorzubereiten. Und das macht man ja nicht so gerne! Komisch. Ganz komisch. Karriereende ist scheiße! Aber es gehört zum Sport eben dazu.

Gut gelaunt: Heinrich Popow. Foto: Thilo Rückeis

Heinrich Popow, 35, ist einer der erfolgreichsten deutschen Leichtathleten im Behindertensport. Der Weitspringer und Sprinter tritt bei der am Montag beginnenden Para-Leichtathletik-EM im Berliner Jahnsportpark zum letzten Mal an.