Elena Krawzow und Taliso Engel haben dem deutschen Team bei den Schwimm-Weltmeisterschaften der Behindertensportler in London zwei Titel beschert. Krawzow siegte am Donnerstag über 100 Meter Brust in 1:13,62 Minuten und sorgte für die schnellste bei Titelkämpfen geschwommene Zeit. Während die Berlinerin als Medaillenanwärterin auf ihrer Paradestrecke galt, kam der Erfolg von Engel über die gleiche Strecke überraschend. Der 17-Jährige Leverkusener steigerte in seiner Startklasse den deutschen Rekord im Endlauf auf 1:05,20 Minuten. (dpa)