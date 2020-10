Es ist wieder soweit - wenn auch ganz anders: Statt der besten sportlichen Leistungen im Jahr 2020 werden diesmal die Para Sportler des Jahrzehnts ausgezeichnet – und damit reihenweise bekannte Gesichter und Legenden der Paralympics. Vom 26. Oktober bis 1. November 2020, 24 Uhr, kann direkt unter www.teamdeutschland-paralympics.de/wahl die Para-Sportler des Jahrzehnts abgestimmt werden.

„Da wir bedingt durch die Corona-Pandemie auf die Wahl der Para-Sportler des Jahres 2020 leider verzichten müssen, bin ich umso glücklicher, dass wir nicht nur eine gute Alternative, sondern kurzerhand eine äußerst attraktive Wahl der Para Sportler des Jahrzehnts ins Leben gerufen haben“, sagt DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher.

Die Athletinnen und Athleten haben eines gemeinsam: Sie begeisterten auf der Bühne des Para Sports, glänzten mit hervorragenden Leistungen – und wurden für ihre außergewöhnlichen Erfolge allesamt zu Para SportlerInnen des Jahres gekürt. Durch einige Mehrfach-Auszeichnungen können insgesamt sechs Sportlerinnen, acht Sportler sowie sechs Mannschaften gewählt werden. Der Nominierten im Überblick:

Die nominierten Para-Sportlerinnen: Irmgard Bensusan (Leichtathletik; Para Sportlerin 2019), Verena Bentele (Ski nordisch; Para Sportlerin 2010), Andrea Eskau (Radsport, Para Ski nordisch; Para Sportlerin 2018), Birgit Kober (Leichtathletik; Para Sportlerin 2012), Vanessa Low (Leichtathletik; Para Sportlerin 2016), Anna Schaffelhuber (Ski alpin; Para Sportlerin 2011, 2013, 2014, 2015, 2017).

Para-Sportler: Martin Fleig (Ski nordisch; Para Sportler 2018), Johannes Floors (Leichtathletik; Para Sportler 2019), Niko Kappel (Leichtathletik; Para Sportler 2016, 2017), Georg Kreiter (Ski alpin; Para Sportler 2015), Markus Rehm (Leichtathletik; Para Sportler 2014), Thomas Schmidberger (Tischtennis; Para Sportler 2013), Gerd Schönfelder (Ski alpin; Para Sportler 2010, 2011), Jochen Wollmert (Tischtennis; Para Sportler 2012).

Mannschaften: 4x100-Meter-Staffel Leichtathletik (Para Mannschaft 2016, 2017), Goalball Männer (Para Mannschaft 2019), Ski nordisch-Staffel (Para Mannschaft 2018), Rollstuhlbasketball Frauen (Para Mannschaft 2011, 2012, 2014, 2015), Rollstuhlbasketball U22-Männer (Para Mannschaft 2013), Radsport-Staffel (Para Mannschaft 2010).

Die Wahl findet wie gewohnt online statt, neu ist in diesem Jahr die Verkündung der PreisträgerInnen. Statt mit einem Festakt in der Sportstadt Düsseldorf werden die GewinnerInnen diesmal in der Ehrungswoche ab dem 23. November 2020 digital präsentiert. Neben den drei Kategorien wird noch ein Sonderpreis 2020 ausgezeichnet.