Guten Morgen vom PZ-Team am vierten Wettkampftag!



Eine spannende Nacht (nach deutscher Zeit) ist zu Ende, hier kommen die Ergebnisse.

Los geht's mit den Vorläufen im Schwimmen:



Verena Schott sichert sich in 1:46,73 Minuten den Einzug ins Finale. Über 100 Meter Brust in der Startklasse SB5 schwimmt sie im Vorlauf auf Platz zwei, in der Gesamtwertung ist das Platz fünf.



Auch für Josia Topf lief es gut: Im Vorlauf über die 150 Meter Lagen in der Startklasse SM3 schlägt er als Dritter an und zieht damit auf Platz vier ins Finale ein.



Mira Jeanne Maack schwimmt in 3:04,65 Minuten im Vorlauf über 200 Meter Lagen in der Startkasse SM8 auf Platz zwei. In der Gesamtwertung schafft sie es mit ihrer Zeit auf Platz fünf und ist damit ebenfalls im Finale.



Für Justin Kaps (Startklasse S10) sind es die ersten Paralympics und bei seinem ersten Rennen, dem Vorlauf über 100 Meter Freistil, schafft er es auf Platz vier. In der Gesamtwertung reicht es für Platz 13, womit sich der Schwimmer nicht für das Finale qualifizieren konnte.



Gina Böttcher, die ihr Paralympics Debüt bereits gestern hatte, schwimmt im Vorlauf über die 150 Meter Lagen in der Startklasse SM4 auf Platz drei, landete in der Gesamtwertung auf Platz zehn und verpasst so um nur anderthalb Sekunden die Qualifikation für das Finale.