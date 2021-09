Guten Morgen aus Berlin! Die letzten Wettkämpfe der Kanutinnen und Kanuten bei den Paralympics in Tokio sind bereits zu Ende - und für das deutsche Team gab es zwei Medaillen. Was in der Nacht auf Samstag (deutsche Zeit) passiert ist:

Edina Müller ist im Kayak in 53,958 Sekunden (Startklasse KL1) zu Gold gefahren - und unterbot damit die paralympische Bestzeit, die sie am vergangenen Donnerstag erst aufgestellt hatte. Diese Zeit noch einmal zu verbessern war, wie es heißt, ihr selbsterklärtes Ziel. Mit dem ersten Platz und der neuen Bestzeit dürfte sie also überaus glücklich sein. Müller hatte sich mit einem ersten Platz im Vorlauf direkt für das Finale qualifiziert. Die Medaille aus Tokio ist ihr zweites paralympisches Gold, aber das erste im Kanu-Sprint. 2012 in London gewann sie mit den Rollstuhlbasketballerinnen bereits einmal das Turnier. 2016 in Rio, als Kanu paralympisch wurde, paddelte sich Müller noch zu Silber.

Für die Berlinerin Felicia Laberer sind die Spiele in Tokio die allerersten Paralympics, an denen sie teilnimmt. Mit einer Bronzemedaille haben sie ein für sie sicherlich ein zufriedenstellendes Ende gefunden. In 51,868 Sekunden (Startklasse KL3) sprintete Laberer im Kayak zum dritten Platz. Auf die zweitplatzierte Nelia Barbosa aus Frankreich hatte sie nur etwa 0,3 Sekunden Rückstand. Die Britin Laura Sugar paddelte mit einer neuen paralympischen Bestzeit von 49,582 zu Gold.