Die 18- bis 24-Jährigen sind auffallend desinteressiert an den Spielen in Tokio. In dieser Altersgruppe planen 70 Prozent der Befragten, das Geschehen in Japan nicht zu verfolgen. Ob das nun an der Zeitverschiebung, an einem generellen Desinteresse an den Paralympics oder an anderen Gründen liegt, ist nicht ersichtlich. Nach ihren Motiven wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Befragung nicht gefragt. (Mit Material von dpa)