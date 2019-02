Wie funktioniert der neue Attack-Mode?

Die Rennleitung sucht vor dem Rennen eine Kurve aus. Meistens werden auf der Außenbahn vier Sensoren im Boden platziert. Sobald die Mitte des Autos über einen Sensor fährt, erkennen die Sensoren im Auto das und schalten eine zusätzliche Leistung von 25 kW für insgesamt acht der 45 Rennminuten. Die Rennleitung entscheidet, wie diese acht Minuten aufgeteilt werden, also zwei mal vier oder vier mal zwei. Das ist für alle Fahrer einheitlich. Aber man muss in dieser Attack Zone alle Sensoren genau erwischen. Wenn man nur einen verfehlt, wird die Zusatzleistung nicht ausgelöst. Und da kann man natürlich im Rennen strategisch überlegen, wann man den Zusatzboost einsetzt.

Fiel Ihnen der Wechsel zur Formel E leicht?

Man muss viel lernen. Das Rennen kann man nicht Vollgas fahren. Man muss auf die Energie schauen. Würde man permanent 100 Prozent fahren, würde die Energie nicht ausreichen. Man muss rekuperieren. Das Thema Reifen spielt im Gegensatz zur Formel 1 kaum eine Rolle: Man hat zwei Reifensätze pro Rennwochenende. Und die Reifen halten ewig.

Vermissen Sie den Motorsound?

Ja, ich vermisse ihn schon. Aber ich habe mich daran gewöhnt, dass das Auto keine Gänge und keinen Sound hat. Ansonsten verhält sich das Formel-E-Auto der zweiten Generation wie ein ganz normales Formel-Auto. Trotzdem fahre ich privat gern ein Auto mit Sound.

Was fahren Sie privat?

Ich fahre einen Range Rover Sport.

Die Formel E gastiert am 25. Mai wieder in Berlin auf dem Tempelhofer Feld. Wären Sie lieber wie in Hongkong einen Stadtkurs mitten durch Berlin gefahren?

Ich freue mich sehr auf mein Heimrennen in Berlin und auf die Strecke.

Ist die Formel E schwerer zu fahren als die Formel 1?

Wir fahren zwischen Wänden und haben wenig Auslaufzonen in den Stadtkursen. Beim kleinsten Fehler hängst Du in der Mauer drin. Und das Level der Fahrer ist sehr hoch. In der Formel E kann sich auch niemand ins Cockpit einkaufen.

Sie sind neben der Formel E auch Simulatorfahrer bei Ferrari. Was genau machen Sie da?

Der Simulator in Maranello schaut aus wie eine große Spinne. Durch die Füße kann sich der gesamte Simulator in einer Höhe von bis zu zehn Metern bewegen. Die Strecken sind gescannt und sehen so aus wie die Rennstrecken in Realität. Meine Aufgabe ist an der Entwicklung des Autos mitzuwirken. Alle Neuerungen werden immer erst im Simulator getestet. Hinter einer Glaswand sitzen die Renningenieure und erhalten die Telemetrie-Daten der Fahrten. An Rennwochenenden fahren wir wie die Fahrer die Trainingseinheiten. Die Renningenieure tauschen sich über Funk aus und entscheiden, was beim Rennen wichtig sein kann.

Ist der Simulator für Sie wieder eine Brücke zur Formel 1?

Ich bin momentan sehr glücklich in der Formel E. Die Saison geht in dieser Serie von Dezember bis Juli. Und da bleibt auch Zeit für andere Dinge wie mein Engagement bei Ferrari. Mein Ziel ist und bleibt die Formel 1.