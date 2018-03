Die Basketballer des FC Bayern München haben sich völlig überraschend von Coach Sasa Djordjevic getrennt. Wie der Bundesliga-Spitzenreiter mitteilte, wurde der Serbe am Donnerstag von seinen Aufgaben als Cheftrainer freigestellt. Die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel am Samstag in Oldenburg übernimmt Assistent Emir Mutapcic.

Über eine mögliche Neubesetzung der Position des Chefs werde voraussichtlich in den kommenden Tagen Klarheit herrschen. Der FC Bayern hatte Djordjevic im Sommer 2016 als Nachfolger von Svetislav Pesic verpflichtet.

Es soll neue Impulse geben

„Nach den Eindrücken und Entwicklungen, die wir über einen längeren Zeitraum hinweg registriert haben, sind wir jetzt zum Entschluss gekommen, unserem hoch veranlagten Team einen neuen Impuls und Führungsansatz geben zu müssen. Nicht zuletzt wegen unserer Position als Tabellenerster der BBL mag das für Außenstehende überraschend kommen, das ist verständlich. Doch jeder kann davon ausgehen, dass diese nicht einfache Entscheidung nach intensiven Überlegungen aller Beteiligten und Gremien allein im Sinne des Teams und der Ziele unseres ambitionierten Projekts fiel“, wird Geschäftsführer Marko Pesic in der Mitteilung des Vereins zitiert.

Am vergangenen Wochenende hatten die Münchner in eigener Halle 72:91 (34:39) gegen Alba Berlin verloren. (dpa/Tsp)