Audi Sport hat seinen Formel E-Fahrer Daniel Abt nach dessen Regelverstoß bei der „Race at Home Challenge“ suspendiert. „Integrität, Transparenz und die konsequente Einhaltung geltender Regeln haben für Audi oberste Priorität - dies gilt ausnahmslos für alle Aktivitäten, an denen die Marke beteiligt ist. Aus diesem Grund hat Audi Sport entschieden, Daniel Abt mit sofortiger Wirkung zu suspendieren“, heißt es in der Mitteilung des Autoherstellers am Dienstag.

Abt hatte beim fünften Lauf des E-Sport-Spiels am Samstag einem professionellen Simracer das Steuer überlassen, anstatt den Parcours selbst zu bewältigen. Auch wenn sich der 27-Jährige einen Tag später entschuldigt hatte, zog Audi Sport die Konsequenzen und suspendierte den Sohn vom Rennstall-Mitbesitzer Hans-Jürgen Abt. (dpa)