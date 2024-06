Pferdesport Ehning: Keine CHIO-Titelverteidigung mit Stargold

Springreiter Marcus Ehning kann seinen Titel beim Großen Preis von Aachen in der kommenden Woche nicht mit seinem Toppferd Stargold verteidigen. Der zuletzt angeschlagene Hengst „geht nicht in Aachen“, bestätigte Bundestrainer Otto Becker: „Er befindet sich derzeit im Aufbau.“

Vor einem Jahr hatte Ehning im Sattel von Stargold beim CHIO zum dritten Mal den Großen Preis gewonnen, der bei Springreitern als bedeutendste Turniertrophäe gilt. Der 50 Jahre alte Profi aus Borken reitet in diesem Jahr in Aachen unter anderem auf Coolio, der ebenfalls zum Olympia-Kader gehört.

Der Wallach gilt als Nummer zwei in Ehnings Stall, zeigte zuletzt beim Nationenpreis-Turnier in Rotterdam allerdings keine gute Vorstellung. Mit Coolio kassierte der Mannschafts-Olympiasieger von Sydney beim Ritt für die Nationalmannschaft acht Strafpunkte und gab am Sonntag im Großen Preis auf.

Durch das Fehlen seines Toppferdes Stargold hatte Ehning keine Chance auf eine erneute Olympia-Teilnahme. Das Paris-Trio sollen Christian Kukuk aus Riesenbeck mit Checker, Richard Vogel (Marburg) mit United Touch und Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Zineday bilden.

Olympia-Nominierung

© dpa-infocom, dpa:240626-99-534820/3

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.