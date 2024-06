Pferdesport Vielseitigkeitsmeisterschaft: Jung hinter Schaaf

Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung liegt nach dem ersten Tag der deutschen Meisterschaft im Vielseitigkeitsreiten auf dem zweiten Platz. Der 41-Jährige aus Horb kam in Luhmühlen in der Nähe von Lüneburg in der Dressur mit Ocean Power auf 27,1 Strafpunkte. Besser war nur die 22 Jahre alte Vorjahresvierte Anna Lena Schaaf aus Voerde mit Fairytale. Das Duo erhielt 26,0 Strafpunkte. An der Vier-Sterne-Prüfung nehmen auch ausländische Reiterinnen und Reiter teil.Am Freitag (8.15 Uhr) startet die zweite Hälfte des Teilnehmerfeldes in der Dressur. Dann reitet Jung auch mit seinem Top-Pferd und Olympia-Kandidaten Chipmunk. Titelverteidigerin und Tokio-Olympiasiegerin Julia Krajewski aus Warendorf ist mit dem zehn Jahre alten Wallach Nickel dabei.

Die Geländeprüfung (12.15 Uhr/NDR) ist für Samstag vorgesehen, die Entscheidung fällt am Sonntag (12.15 Uhr/NDR) im abschließenden Springen. Die deutsche Meisterschaft ist wichtig auch gerade im Hinblick auf die Nominierung für die Olympischen Spiele in Paris.

© dpa-infocom, dpa:240613-99-386472/2

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.