PGA Tour Amerikanischer Golf-Profi Murray stirbt mit 30 Jahren

Die Golfszene trauert um den zweimaligen PGA-Toursieger Grayson Murray. Wie die Tour auf ihrer Homepage mitteilte, starb der US-Amerikaner im Alter von 30 Jahren. Zu den Hintergründen oder der Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Auch Graysons Management bestätigte die traurige Todesnachricht, wollte aber keine weiteren Kommentare abgeben.

Sie seien am Boden zerstört. «Mir fehlen die Worte», sagte Jay Monahan von der PGA Tour. «Wir trauern um Grayson und beten für seine Liebsten.» Er habe auch mit Murrays Eltern Kontakt gehabt und diesen sein tiefstes Beileid ausgesprochen.

In dem Gespräch hätten die Eltern auch darum gebeten, das aktuelle laufende Turnier zu Ende zu spielen. Ihr Sohn hätte das auch so gewollt. «So schwer es auch sein wird, werden wir ihren Wunsch respektieren», sagte Monahan. Murray selbst hatte am Freitag seinen Rückzug vom Turnier in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas erklärt. In den sozialen Netzwerken reagierten auch Kollegen mit großer Bestürzung.

