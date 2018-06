Viele hatten befürchtet, dass das sagenhafte 7:1 gegen Brasilien schon der emotionale Höhepunkt gewesen sein könnte – und danach die Spannung etwas abfällt.

Ich fand das Halbfinale nicht emotional. Für uns sind Spiele emotional, die sehr eng sind und die man positiv für sich gestaltet. Gegen Brasilien war es schon in der Halbzeit so gut wie durch. Also hat man genügend Zeit, die Emotionen außen vor zu lassen. Außerdem muss man wissen: Die Mannschaft hatte auch eine Vergangenheit. Wir waren sehr oft im Halbfinale, 2008 bei der EM sogar im Finale, dazu sind wir zum Teil mit unseren Vereinen im Champions-League-Endspiel gescheitert. Die Mannschaft hatte Erfahrung mit Enttäuschungen, sie hat diese Erfahrungen gemeinsam bewältigt. Das hat uns im Finale gestärkt.

Fehlt der neuen Generation, von der Sie gesprochen haben, dieses Gefühl?

Schwierig, weil ja noch viele Spieler dabei sind, die einen Teil meines Fußballweges mitgegangen sind. Thomas Müller oder Manuel Neuer zum Beispiel haben ebenfalls bittere Niederlagen einstecken müssen, vor allem im Verein, aber auch bei der EM 2012 im Halbfinale. Ich finde es wichtig, eine Geschichte und eine Vergangenheit als Mannschaft zu haben, weil es den Kern zusammenschweißt. Ich denke an Per Mertesacker, Miroslav Klose, Thomas Müller, Manuel und vor allem Bastian Schweinsteiger: Wir hatten 2014 schon viel miteinander erlebt, sind gemeinsam durch die schweren Zeiten gegangen. Dadurch baut man gegenseitiges Vertrauen auf. Jetzt nach meiner Karriere kann ich sagen: Den Weg, den ich gegangen bin, fand ich super. Ich habe erst am Ende die großen internationalen Titel gewonnen, und ich bin froh, dass ich davor so kämpfen und hart arbeiten musste.

Video 01:20 Min. EM 2024: Lahm wird Botschafter für die deutsche Bewerbung

Was war Ihr emotionalstes Erlebnis bei einem großen Turnier?

Es gibt so viele Momente, aber 2006 hat mich schon sehr geprägt, die ganze Atmosphäre im Land. Ich weiß noch, wie wir mit dem Bus gefahren sind, die Leute links und rechts der Straße standen und uns zugejubelt haben, Bundeswehr, Polizei. Manche Leute standen sogar auf ihren Autos, um uns zu sehen. Das fand ich unbeschreiblich. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde: Das Eröffnungsspiel mit meinem Tor, war etwas ganz Besondere, gerade nach meiner Ellenbogenverletzung in der Vorbereitung.

Haben Sie die Manschette noch, die Sie damals getragen haben?

Die liegt bei mir zu Hause.

Ernsthaft?

Ja, selbstverständlich. Warum sollte ich die wegschmeißen? Dass ich solche Dinge als Andenken bewusst aufhebe, mit System fast, dass ich weiß, was wo zu finden ist, das mache ich aber auch erst, seitdem wir Kinder haben. Unser Sohn hatte vor kurzem die Manschette in der Hand und mich gefragt, was das ist. Da habe ich sie ihm mal angelegt.

Hat Ihr Sohn Sie auch gefragt, ob Deutschland Weltmeister wird?

Nein, er fragt mich immer: Was ist, wenn wir gegen die oder die spielen? Ich muss dann meine Einschätzung abgeben. Ich sage ihm immer: Es gibt fünf Mannschaften, bei denen es eng wird.

Mexiko war vermutlich nicht darunter.

Nein, Mexiko war nicht dabei. Das muss ich ehrlich gestehen.

Der Tagesspiegel kooperiert mit dem Umfrageinstitut Civey. Wenn Sie sich registrieren, tragen Sie zu besseren Ergebnissen bei. Mehr Informationen hier.