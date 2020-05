BBL: Plan steht, Hygienekonzept ist eingereicht Der deutsche Basketball-Meister soll in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspielen ermittelt werden. Das teilte die Basketball-Bundesliga (BBL) am Donnerstag mit. Die jeweiligen Ergebnisse der beiden Partien im Viertel-, im Halbfinale sowie im Finale werden zu einem Endergebnis addiert, das dann über den Sieger entscheidet.

Zuvor spielen die insgesamt zehn Mannschaften in zwei Fünfer-Gruppen in einer einfachen Gruppenphase nach dem Modus jeder gegen jeden. Alle Begegnung finden im Münchner Audi Dome statt. Geplant ist das „Final10“ von Anfang Juni an für einen Zeitraum von drei Wochen.