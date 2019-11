Es sind noch zehn Minuten bis zum Anpfiff, als die Fans des 1. FC Union auf der Waldseite das erste Tor des Abends bejubeln. Es ist ein Freistoß aus halblinker Position, der kurz vor der Linie noch einmal auftippt und den gegnerischen Torhüter ein bisschen blöd aussehen lässt. Das Tor ist nicht auf dem Rasen zu sehen, sondern nur auf der Videowand der Alten Försterei. Es ist auch schon mehr als achteinhalb Jahre alt, und trotzdem versetzt es den Anhang des 1. FC Union auch heute noch in Ekstase. Kurz nach dem Jubel fangen sie an zu singen: „Torsten Mattuschka, du bist der beste Mann…“

Torsten Mattuschka wird in Köpenick für immer und ewig Derby-Held bleiben, weil er im Februar 2011 im Olympiastadion den 2:1-Siegtreffer für Union erzielt hat. So wie sich in der Saison 2012/13 auf der anderen Seite, bei Hertha BSC, der Brasilianer Ronny in die Herzen geschossen hat – mit seinem Tor, ebenfalls zum 2:1, ebenfalls im Stadion des Gegners.

Beim ersten Aufeinandertreffen beider Klubs in der Bundesliga bleibt die Rolle des Derbyhelden lange unbesetzt – bis der eingewechselte Sebastian Polter in der 90. Minute per Foulelfmeter den Siegtreffer für den 1. FC Union erzielt. Das passt zu diesem Spiel. Was an diesem Novemberabend in Köpenick auf dem Rasen passiert, ist nichts, woran man sich noch in achteinhalb Jahren mit einem Schauer erinnern wird. Die Darbietungen beider Mannschaften sind fast durchgängig dürftig: viel Kampf, viel Krampf, wenig Fußball. Die einprägsamsten Derbybilder kommen diesmal von den Rängen – und es sind keineswegs nur schöne Bilder.

Dass es in solchen Spielen knistert, ist mehr als eine Metapher. Derby wird nicht nur auf dem Rasen gespielt, sondern vor allem auf den Rängen. Kurz vor dem Anpfiff kommt es zur ersten Entladung, als auf beiden Seiten die Choreografien präsentiert werden. „Spreeathen ist Weiß und Rot“, verkünden die Unioner. „Es gibt nur ein Berlin und das ist mein Berlin“, kontern die Herthaner. Auch fortan geht der Trashtalk – mit entsprechenden Transparenten – weiter.

Zu Beginn der zweiten Hälfte brennt es an allen Ecken und Enden

Aber es bleibt nicht bei Worten. In der Kurve der Gäste werden quasi mit dem Anpfiff pyrotechnische Erzeugnisse gezündet, eine erste Rakete fliegt Richtung Nachbarblock mit Union-Anhängern. Das erste Derby hat gerade erst begonnen, da muss Schiedsrichter Aytekin es auch schon wieder unterbrechen – und das nicht zum letzten Mal an diesem Abend.

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte brennt es an allen Ecken und Enden. Erst zündeln die Unioner, kurz darauf legen die Gäste nach. Dichter Rauch zieht Richtung Platz, drei Raketen folgen. Eine landet weit hinter der Mittellinie in der Schnittstelle von Herthas Viererkette, eine andere fliegt gefährlich nah Richtung Unions Trainerbank. Urs Fischer, der Coach des Aufsteigers, springt verschreckt von seinem Sitz auf.

Schiedsrichter Aytekin reicht es nun endgültig, er schickt die Mannschaften in die Kabinen. „Raketen aufs Spielfeld? Ich glaub‘, es hakt“, sagt Stadionsprecher Christian Arbeit. Für sechs Minuten wird die Begegnung unterbrochen, und als sie wieder angepfiffen wird, macht Arbeit noch einmal klar, dass bei weiteren Zündeleien der Spielabbruch drohe.

Davon, dass die Fans beider Klubs mal miteinander befreundet waren, ist in der Försterei nichts mehr zu spüren. Die Ultras pflegen längst die handelsübliche Rivalität, bedienen die Klaviatur der gewöhnlichen Fußballfeindschaften. So wie eine Viertelstunde vor Schluss, als die Union-Fans in einer konzertierten Aktion am Zaun vor der Waldseite blau-weiße Schals, Trikots, Fahnen präsentieren. In ihrer kruden Logik soll man das als größtmögliche Demütigung verstehen. Ein echter Fan von Hertha BSC aber fühlt sich durch Sebastian Polters Elfmetertor vermutlich viel mehr gedemütigt.