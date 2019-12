Wenn zwei Lokalrivalen aufeinandertreffen, dann ist das natürlich eine stimmungsvolle bis hitzige Sache. Was vor dem Anpfiff des Bundesligaspiels am Montagabend zwischen den Rhein-Main-Konkurrenten 1. FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt (2:1) vorfiel, sorgte bei den Beteiligten jedoch für wenig Verzückung.

Kurz vor dem geplanten Beginn der Begegnung hatten einige Anhänger der Hessen einen Böller gezündet und mehrere Leuchtraketen auf den Rasen gefeuert. Schnell entwickelten sich Rauchschwaden auf dem Platz. Aufgrund des mangelnden Durchblicks bat Schiedsrichter Manuel Gräfe beide Teams daraufhin zunächst wieder in die Kabinen und pfiff die Partie erst mit zehnminütiger Verspätung an.

„Das schadet Eintracht Frankfurt sehr“

Kein Verständnis für die Aktionen aus den Reihen der Eintracht-Fans gab es danach von Seiten des Vereins. Vorstand Axel Hellmann verurteilte die Ausschreitungen scharf: „Was wir vor dem Anpfiff gesehen haben, war einfach nur destruktiv. Das schadet Eintracht Frankfurt sehr“, kritisierte Hellmann am späten Montagabend.

Auch als Protestform wollte er die Aktionen nicht gelten lassen. Mit einem Stimmungsboykott in den ersten 15:30 Minuten des Spiels hatten Fans beider Teams ihr Missfallen an Montagsspielen in der Fußball-Bundesliga bekundet.

„Es gab keine Botschaft, es bleibt nur ein Schaden“, sagte Hellmann. „Ich habe ein wenig das Gefühl, dass es eine kleine Gruppe momentan darauf anlegt, etwas mehr zu provozieren. Das besorgt mich sehr.“ Der Eintracht-Vorstand betonte: „Wir müssen das thematisieren. So kann es nicht weitergehen.“

Ersatzkapitän Sebastian Rode äußerte sich ähnlich: „Diese Fans haben dem Verein damit leider einen Bärendienst erwiesen“, schrieb er am Dienstag auf Facebook. Während der Vorfälle war er von Schiedsrichter Gräfe mit seinem Teamkollegen Filip Kostic zu den Fans geschickt worden, um beschwichtigend auf sie einzuwirken. Vor dem Gästeblock wurden die beiden Eintracht-Spieler jedoch abgewiesen und beschimpft.

Das tat Rode nun jedoch als Bagatelle ab. „Ein ‚Verpiss dich‘ von ein oder zwei Leuten auf einem Fußballplatz nehme ich nicht als Beleidigung von einer ganzen Fangruppe wahr“, schrieb Rode. „Ich glaube, es tut allen gut, hier mal den Ball flach zu halten.“ Das geht aber natürlich nur dann, wenn man ihn auch sieht. (Tsp/dpa)