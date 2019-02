Von meinen Mitschülern fahren nicht viele mit dem Fahrrad

Ich fahre sehr viel mit dem Fahrrad. Egal welches Wetter ist. Ich fahre nämlich zur Schule und zum Fußballtraining mit dem Fahrrad. Meine Schule ist in Schmargendorf. Hier gibt es Fahrradwege mit unterschiedlicher Qualität. Einige sind gut befahrbar, aber leider sind auch einige Radwege schlecht. Zum Beispiel der in der Cunostraße. Zum Glück wurde der Radweg auf einer Seite repariert und es gibt keine Schwierigkeiten mehr. Allerdings ist der Weg auf der anderen Seite nicht ausgebessert worden. Bei einigen Straßen gibt es nicht einmal Radwege. Deswegen muss man auf der Straße fahren. Dort wird man dauernd angehupt und manchmal sogar beschimpft. Auch nicht zu unterschätzen sind die Ausfahrten. Es gibt viele in der Forckenbeckstraße. Oft fahren die LKW's schnell aus den Ausfahrten und man kann nur sehr knapp bremsen. So können viele Unfälle entstehen. Von meinen Mitschülern fahren nicht viele mit dem Fahrrad. Man könnte mehr Menschen zum Fahrradfahren bewegen, wenn es bessere Radwege geben würde und die Autofahrer entspannter wären.

Der Weg zum Training ist noch schlimmer. Mein Fußballverein Hertha 03 ist in Zehlendorf. Man muss einen Großteil des Weges auf der Straße fahren. Der Radweg neben der Argentinischen Allee lässt aber einiges zu wünschen übrig. Es gibt viele Schlaglöcher. Auf dem Weg zum Training werde ich auch oft angehupt. Außerdem sind die Radwege sehr eng oder Radwege sind auf der Straße und wurden nur durch Linien gekennzeichnet, was auch gefährlich ist. Von meinem Team fahren einige im Winter kein Fahrrad, weil es zu glatt ist, wenn ausnahmsweise mal Schnee fällt. Man sollte den Schnee schneller wegräumen lassen, damit die, die im Sommer Fahrrad fahren, sich auch im Winter aufs Rad schwingen.

Container auf dem Radweg. Eine Baustelle blockiert die Fahrradspur in der Greifswalder Straße. Foto: Björn Seeling

In meinem Bezirk Friedenau ist aber alles in Ordnung. Zwar gibt es fast keine Fahrradwege, aber es ist, mal abgesehen von den Hauptverkehrszeiten, nichts los. Ich fahre in meinem Bezirk fast überall mit dem Fahrrad hin. Es geht schneller als laufen und es lohnt sich nicht dem Bus oder der Bahn zu fahren, wenn man nur kurz mal etwas einkaufen gehen will oder zum Fußballplatz will.

Ich fahre gerne Fahrrad. Man kann auf dem Fahrrad die frische Luft genießen. Wenn es mehr Fahrradwege geben würde und die Fahrradwege verbessert werden würden, gäbe es einen größeren Fahrspaß. Allerdings muss man auf dem Fahrrad immer Angst haben, dass man überfahren wird, weil man zum Beispiel im toten Winkel ist. Die Stadt sollte dem Beispiel von anderen großen Städte, wie z.B. Rotterdam, folgen. Dort gibt es eigene Straßen für Fahrräder, die breit sind. Die gibt es neben jeder Straße. So kann man nicht so leicht von Autos überfahren werden. Man muss mehr Geld investieren, damit mehr Menschen mit dem Fahrrad fahren und sich so das Klima verbessert.

Damiano Quinque, 14 Jahre, Friedenau