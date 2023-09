Radkolumne „Abgefahren“ Erholung? Von was?!

Die Straßen-Saison neigt sich wieder einmal dem Ende entgegen. Am 7. Oktober steht in der WorldTour noch der italienische Herbst-Klassiker „Il Lombardia“ zwischen Como und Bergamo auf dem Programm. Wer von den Radprofis nicht schon nach der Spanien-Rundfahrt oder den Weltmeisterschaften in Glasgow das Rad in die Ecke gestellt hat, macht anschließend seine Pause nach der anstrengenden Saison.