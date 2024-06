Radsport Kröger erneut deutsche Meisterin im Zeitfahren

Bahnrad-Olympiasiegerin Mieke Kröger hat sich wie im Vorjahr den deutschen Meistertitel im Einzelzeitfahren gesichert. Die 30-Jährige holte sich nach 30,6 Kilometern von Donaueschingen nach Bad Dürrheim in 40:49 Minuten den Sieg.

Kröger, für die es der dritte DM-Titel im Kampf gegen die Uhr war, verwies mit 16 Sekunden Vorsprung U23-Weltmeisterin Antonia Niedermaier auf den zweiten Platz. Dritte wurde die Erfurterin Lisa Klein 41 Sekunden zurück.

Kröger hatte 2021 mit dem deutschen Bahn-Vierer Gold in Tokio geholt, die Wettkämpfe auf dem Holzoval stehen auch in diesem Jahr in Paris im Vordergrund für die gebürtige Bielefelderin.

