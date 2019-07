Schauen wir noch einmal zurück: Berlin wollten Sie ja eigentlich bereits im vergangenen Oktober Richtung Stuttgart verlassen.

Im Nachgang muss ich mich bei Herrn Gegenbauer bedanken. Erst einmal war es eine Enttäuschung, weil er mir klar gemacht hat, dass ich nicht rauskomme. Aber so konnte ich wenigstens einen tollen Abschied genießen. Und die Saison war zwar nicht überragend, aber in Ordnung. Man konnte sich beim Abschied in die Augen schauen.

Wie lief der Abschied ab?

Das war alles am letzten Spieltag. Ich habe dann ein Geschenk bekommen.

Was gab es?

Ein wertvolles Geschenk, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Es war außergewöhnlich. Und auch Pal Dardai hat uns etwas geschenkt. Eine super Sache, die immer in Erinnerung bleiben wird. Das zeigt, dass wir ein harmonisches Verhältnis im Team hatten.

Dardai wurde nach der letzten Saison bei Hertha entlassen.

Ich würde es nicht Entlassung nennen. Wir haben die Saison ja zu Ende gebracht. Pal Dardai hat einen super Job gemacht, hat viele junge Spieler weiterentwickelt und wird mit Sicherheit seinen Weg weitergehen.

Hat Sie der Trainerwechsel überrascht?

Nein. Vielleicht wollte man neue Reize setzen, und das kann man relativ schnell, wenn man von außen etwas macht und mal das Trainerteam austauscht.

Nun hat Ante Covic übernommen.

Für Ante ist die Messlatte natürlich hoch. Denn man will ja noch erfolgreicher werden.

Wie haben Sie ihn bislang wahrgenommen?

Er war immer offen und hat sich eingesetzt. Ihm drücke ich die Daumen, dass er in der Bundesliga Fuß fasst. Das ist eine Riesenchance, die hat er sich verdient. Aber am Ende zählen natürlich die Punkte.

Was könnte sich bei Hertha unter Covic ändern?

Das kann ich nicht beurteilen, ich habe noch kein Spiel gesehen. Es ist aber ein ganz anderer Offensivfußball, das interessiert mich. Ante hat einen neuen Ansatz und eine neue Spielweise.

Trainingsauftakt 2015: Da waren Rainer Widmayer (l.) und Pal Dardai noch ein Duo. Foto: Annegret Hilse/dpa

Ihre Familie nannten Sie als wichtigsten Grund für die Heimkehr. Jetzt sind Sie zurück.

Ich komme jetzt jeden Tag wieder nach Hause komme. Das ist unbezahlbar.

Was haben Sie als erstes gemacht, als Sie in Stuttgart angekommen sind?

Ich bin in Urlaub gegangen. Man muss irgendwo mal runterkommen. Es war anstrengend, weil ich immer zu hundert Prozent Hertha gemacht habe.

Während dieser Zeit haben Sie in einem Hotel in Spandau gewohnt.

Da bin ich mir vorgekommen wie in einer Familie. Die Mitarbeiter haben mich super behandelt und haben genau gespürt, wie sie nach Niederlagen – nicht groß ansprechen – und nach Erfolgen – nicht übertreiben, dass wir die Größten sind – mit mir umgehen müssen.

Wie haben Sie Berlin in den Jahren erlebt?

Im Nachgang hätte ich der Stadt mehr Zeit schenken können. Ich habe aber immer viel mehr an Fußball gedacht. Aus der Distanz spürt man erst, was man möglicherweise versäumt hat.

Was vermissen Sie denn am meisten?

Das Wiener Café. Da konnte ich nach dem Training Kaffee trinken, mich sammeln und überlegen, was morgen ansteht. Das war für mich ein Ort der Ruhe.