Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo hat nach eigenen Angaben eine rassistische Whatsapp-Nachricht von Jens Lehmann erhalten, die wohl nicht für ihn bestimmt war.

Darin heißt es "Ist Dennis eigentlich euer quotenschwarzer?". In seiner Instagram-Story, in der Aogo am vergangenen Abend einen Screenshot der Nachricht teilte, kommentierte er dazu: "Wow, dein Ernst? Die Nachricht war wohl nicht an mich gedacht."

[Wenn Sie die wichtigsten News aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Nachdem es in den sozialen Medien Kritik für Lehmanns Äußerung gab, hat sich nun auch der Ex-Nationaltorhüter zu Wort gemeldet. Auf Twitter schrieb er: "In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe. Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote."

Inwiefern die Whatsapp-Nachricht Konsequenzen für das Aufsichtsrats-Mitglied beim Bundesligisten Hertha BSC hat, wird sich zeigen. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass Lehmann für eine Äußerung öffentliche Kritik erntet. Erst im vergangenen Jahr setzte er in einem Post auf Twitter das Coronavirus mit dem Grippevirus gleich und bekam dafür in den sozialen Medien massiv Kritik.(Tsp)