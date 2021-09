Davie Selke verbindet durchaus gemischte Gefühle mit Rasenballsport Leipzig. Einerseits hat er sich in der Zeit bei den Sachsen nie so richtig wertgeschätzt gefühlt, andererseits hat er in Leipzig eines seiner besten Spiele für Hertha BSC gemacht. Im Dezember 2017 war das, als Selke wie aufgedreht wirkte und zwei Tore zum bisher einzigen Sieg der Berliner in der Fußball-Bundesliga gegen die Leipziger beisteuerte. Eifrig und energisch war Herthas Stürmer auch am Samstag wieder, aber das war auch alles.

Nach vorne, dort wo er sein Hauptbetätigungsfeld hat, ging für ihn im Besonderen und die Berliner im Allgemeinen so gut wie gar nichts. Und hinten erinnerte vieles an die heftige 0:5-Niederlage gegen die Bayern vor gut einem Monat. Hertha machte es den Leipzigern immer wieder viel zu einfach. Schon zur Pause stand es 0:3, am Ende hieß es 0:6. Höher haben die Berliner in der Bundesliga noch nie verloren. Und so wurde das Team von Trainer Pal Dardai nach zwei Siegen gegen die beiden Aufsteiger Bochum und Fürth auf denkbar schmerzliche Weise in die Realität zurückgeholt.

Ein deprimierender Nachmittag war es für die Berliner. Dazu passte auch die nächste Hiobsbotschaft. Die ohnehin schon riesigen Probleme in der Abwehr waren vor dem Spiel noch ein bisschen riesiger geworden. Nach dem Abschlusstraining klagte Linus Gechter über Adduktorenprobleme. Das Startelfdebüt des 17-Jährigen fiel damit aus. Für ihn spielte Lucas Tousart, eigentlich defensiver Mittelfeldspieler, rechts in der Dreierkette.

Hertha macht es Leipzig viel zu leicht

Es war aber weniger die ungewohnte Besetzung der letzten Reihe als die allgemeine Sorglosigkeit, die Herthas Niederlage entscheidend begünstigte. Die Tore für die Leipziger fielen auf denkbar einfache Weise: Vor den ersten beiden Treffern ließ sich Hertha jeweils von einem Steilpass in die Tiefe überrumpeln. Beim 1:0 war es Christopher Nkunku, der vollendete, beim 2:0 Yussuf Poulsen.

Herthas Trainer Dardai hatte sein Team in einer 5-2-2-1-Ordnung postiert. Aber nach halbwegs ordentlichen Beginn liefen die Gäste nur noch hinterher. Bis zur 23. Minute dauerte es, ehe Vladimir Darida – einer von vier Neuen in der Startelf – den ersten Torschuss abgab. Leipzigs Torhüter Peter Gulacsi hatte allerdings keine größeren Probleme. Suat Serdar versuchte es kurz vor der Pause noch einmal, setzte den Ball aber hoch über das Tor.

Von Jurgen Ekkelenkamp, in der vergangenen Woche beim Sieg gegen Fürth noch der gefeierte Held, war kaum etwas zu sehen. Gleich bei seiner ersten Aktion rutschte er auf dem Rasen weg, viel glücklicher wirkte er auch in der Folge bis zu seiner Auswechslung nach einer guten Stunde nicht. Viel schlimmer aber war die Naivität der gesamten Mannschaft in der Abwehrarbeit.

Christopher Nkunku sorgte mit seinem Freistoßtor für den schönsten Treffer des Spiels. Foto: dpa/Robert Michael

Leipzig hätte zur Pause schon viel höher führen können. Emil Forsberg traf noch einmal die Latte, Nkunku scheiterte freistehend an Alexander Schwolow im Berliner Tor, und das vermeintliche 3:0 durch Lukas Klostermann nach einem Freistoß wurde vom Videoschiedsrichter wegen einer Abseitsposition wieder einkassiert.

Doch Hertha überhörte auch diese deutliche Warnung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gab es noch einen Freistoß für die Leipziger aus dem Halbfeld. Nach Angeliños Hereingabe stand Nordi Mukiele am zweiten Pfosten völlig frei und konnte zum 3:0 vollenden. So einfach ist es in der Bundesliga selten.

Dardais Wechsel bleiben wirkungslos

Dardai reagierte in der Pause, brachte Dennis Jastrzembski für Vladimir Darida und stellte auf Viererkette um. Am grundsätzlichen Bild und den ungleichen Kräfteverhältnissen änderte sich jedoch nichts. Die Leipziger, vor dem Spieltag mit nur einem Saisonsieg lediglich Zwölfter und damit in der Tabelle sogar hinter Hertha platziert, hatten auch die erste gute Chance der zweiten Hälfte, als Marton Dardai einen tödlichen Rückpass in den Fuß von Nkunku spielte. Der Leipziger setzte den Ball übers Tor.

Hertha musste sich an den kleinen Dingen erfreuen. Zum Beispiel daran, dass im nächsten Spiel nicht noch ein weiterer Innenverteidiger ausfällt – weil Schiedsrichter Sascha Stegemann das Foul von Niklas Stark an Nkunku im eigenen Strafraum nicht als Notbremse wertete und Herthas Abwehrspieler nur Gelb zeigte und nicht Rot. Elfmeter gab es trotzdem, und den verwandelte Forsberg nach einer Stunde zum 4:0.

Und Leipzig hatte immer noch nicht genug. Zehn Minuten später zirkelte Nkunku einen direkten Freistoß zum 5:0 in den Winkel. Torhüter Schwolow schaute dem Ball nur staunend hinterher, Kapitän Niklas Stark schlug sich vor Scham die Hände vors Gesicht, und Herthas Fans ertrugen das Debakel nur noch mit Zynismus. Erst sangen sie: „Wir hol’n die Meisterschaft“, anschließend: „O, wie ist das schön.“ Das 6:0 durch Amadou Haidara war da noch gar nicht gefallen.