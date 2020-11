Diego Armando Maradona ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Der Argentinier gehört zu den größten Fußballern aller Zeiten und wurde 1986 Weltmeister. Sportler, Prominente und Fans weltweit reagieren mit Bestürzung auf den Tod Maradonas. Hier einige Reaktionen:

Pele (Fußball-Legende aus Brasilien): „Was für traurige Neuigkeiten. Ich habe einen großartigen Freund verloren und die Welt hat eine Legende verloren. Es gibt noch viel zu sagen, aber möge Gott den Familienmitgliedern vorerst Kraft geben. Eines Tages hoffe ich, dass wir gemeinsam im Himmel Ball spielen können.“

Luigi de Magistris (Neapels Bürgermeister): „Diego Armando Maradona, der größte Fußballer aller Zeiten, ist tot. Diego hat unser Volk zum Träumen gebracht, er befreite Neapel mit seiner Genialität. Im Jahr 2017 wurde er unser Ehrenbürger. Diego, Neapolitaner und Argentinier, du hast uns Freude und Glück geschenkt. Neapel liebt dich.“

SSC Neapel (langjähriger Verein von Maradona): „Alle warten auf Worte von uns. Aber welche Worte können wir benutzen für einen so großen Schmerz, wie wir ihn erleben. Jetzt ist der Moment für die Tränen, dann wird der Moment für die Worte kommen.“

Antonio Conte (Trainer Inter Mailand): „Die ganze Welt trauert um den Verlust von Maradona, der mit seinem unvergleichbaren Talent unvergessliche Seiten der Fußballgeschichte geschrieben hat. Machs gut ewiger Champion.“

Cristiano Ronaldo (Portugiesischer Fußball-Star): „Heute nehme ich von einem Freund Abschied. Und die Welt verabschiedet sich von einem ewigen Genie. Einer der besten aller Zeiten. Ein unvergleichlicher Magier. Er geht viel zu früh, aber er hinterlässt ein grenzenloses Erbe und eine Lücke, die niemals gefüllt werden wird. Ruhe in Frieden, Fußballcrack. Man wird Dich niemals vergessen.“

Rudi Völler (Deutscher Ex-Nationalspieler): „Diego Maradonas Tod trifft mich sehr. Er war mein Jahrgang, wir waren bei Weltmeisterschaften und in Italien oft Gegner. Ein wunderbarer Spieler. Sein früher Tod ist ein herber Schlag für den Fußball und für Diegos Familie.“

Inter Mailand (Italienischer Fußball-Klub): „Jede Ära hat große Nummer 10en, aber nur sehr wenige haben eine Ära bestimmt. Maradona war nicht nur ein großer Gegenspieler, er war der Größte. Tschüss, Diego.“

Gary Lineker (Ex-Nationalstürmer aus England): „Mit einem Abstand der beste Spieler meiner Generation und diskutierbar der Größte aller Zeiten. Nach einem gesegneten, aber unruhigen Leben findet er hoffentlich letztendlich etwas Bequemlichkeit in den Händen Gottes.“

Kylian Mbappe (Nationalspieler aus Frankreich): „RIP Legende. Du wirst für immer in der Geschichte des Fußball bleiben. Danke für all die Freude, die Du der ganzen Welt gegeben hast.“

Jérôme Boateng (Fußball-Weltmeister 2014): Ein trauriger Tag für die Fußball-Welt. Eins der prägenden Gesichter in der Geschichte des Spiels. Wir werden Dich alle vermissen. Ruhe in Frieden, Diego Maradona.“

Jadon Sancho (Nationalspieler aus England): Ruhe in Frieden für einen Großen. Beileid an die Familie. Ich habe Diego niemals getroffen, aber ich habe ihn als Kind immer auf Youtube gesehen und er hat mich definitiv inspiriert.“

Marta (mehrmalige Weltfußballerin aus Brasilien): „Wir verlieren einen Gott am Ball. Eine historische Legende, die uns alle inspiriert hat.“

Andrea Pirlo (Ex-Nationalspieler aus Italien): „Der Gott des Fußballs geht weg. Danke für alles, Diego“

Herbert Prohaska (Österreichs Jahrhundert-Fußballer im ORF): „Zu meiner Zeit hat Neapel gegen den Abstieg gespielt, mit Maradona wurde Neapel dann zweimal Meister. Und Argentinien hat er zum Weltmeister gemacht, ein unglaublicher Spieler. Du hast ihn als Gegenspieler nur bewundert. Er war ein Spieler, der alles konnte, ein Genie.“

Max Eberl (Sportdirektor Borussia Mönchengladbach): „Diego Maradona habe ich zwar nie persönlich kennenlernen dürfen - als einer der größten Fußballer aller Zeiten hat er mich, wie so viele, jedoch seit meiner Kindheit begleitet, uns allen hat er die Lust am Fußball vermittelt. Die Welt, vor allem die Fußballwelt wird ihn sehr vermissen.“

Farhan Haq (UN-Sprecher): „Ich denke, ich spreche für viele, wenn ich sage, dass es manchmal schien, als wäre er von der Hand Gottes berührt worden.“

Boca Juniors (Maradonas ehemaliger Klub in Buenos Aires): „Ewiger Dank. Ewiger Diego.“

Manchester United (Fußball-Klub aus England): „Fußball hat eine seine größten Ikonen verloren. Ruhe in Frieden, Diego Maradona.“

Deutsche Fußball Liga: „Wir trauern um Diego Maradona. Mit ihm verliert die Fußballwelt einen der größten Spieler aller Zeiten.“

FC Barcelona (mehrmaliger Champions-League-Sieger aus Spanien und erste Station von Maradona in Europa): „Der FC Barcelona drückt sein tiefstes Beileid in Bezug auf den Tod von Diego Armando Maradona aus, ein Spieler für unseren Club (1982-84) und eine Ikone des Weltfußballs. Ruhe in Frieden, Diego. Danke für Alles, Diego“